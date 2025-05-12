«Если возьмём Киев, конечно, явлюсь. Я уважаю российские суды»: Симоньян получила повестку в суд в Киеве

Маргарита Симоньян (rадр из видео: Telegram @margaritasimonyan)
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве. В своём Telegram-канале она опубликовала фотографию судебного извещения.
Из текста документа следует, что журналистка должна явиться по уголовному дело в Шевченковский районный суд Киева 19 июня 2025 года.
Ранее в этот день Симоньян высказалась о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который во время визита в Киев спешно убрал со стола подозрительный белый свёрток, когда журналисты включили камеры. Журналистка убеждена, что это были наркотики. При этом в Елисейском дворце утверждают, что на столе главы государства лежал обычный носовой платок.
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«Какие оптимисты. Я вот не уверена, что мы к лету возьмём Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды», – с иронией подписала фотографию Симоньян.
Ранее в этот день Симоньян высказалась о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который во время визита в Киев спешно убрал со стола подозрительный белый свёрток, когда журналисты включили камеры. Журналистка убеждена, что это были наркотики. При этом в Елисейском дворце утверждают, что на столе главы государства лежал обычный носовой платок.
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Анастасия Чинкова