«Это и есть процесс воспитания»: депутат предложил кастрировать мужчин из-за абортов

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил кастрировать мужчин, из-за которых женщины делают аборты. Об этом он объявил в эфире телеканала ОТВ.
«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину» — обратил внимание депутат.
По словам Вячеслава Вегнера, нужно «вернуться» к тому, кто подтолкнул женщину к аборту, а затем отрезать ему половой орган.
Депутат уверен, что именно мужчина ответственен за решение дамы сделать аборт. Вегнер добавил, что молодой человек должен думать о последствиях. Ведь «когда он залезает на нее», то от этого появляются дети.
«Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — объяснил депутат.
Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует обновить перечень медицинских показаний для абортов.
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