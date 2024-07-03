Названа самая любимая ягода россиян

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Исследование редакции ВФокусе Mail.ru показало, что самой любимой ягодой россиян является клубника.
Второе и третье места в этом рейтинге разделили между собой черешня и малина, а далее следуют земляника, вишня и черника.
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что клубнику называли своей любимой ягодой чаще женщины, в то время как мужчины наиболее чаще женщин отдавали предпочтение чернике.
Как пишет Газета.ру, в предлагаемом в исследовании списке ягод на выбор также были смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.
Ранее исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.
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Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что клубнику называли своей любимой ягодой чаще женщины, в то время как мужчины наиболее чаще женщин отдавали предпочтение чернике.
Как пишет Газета.ру, в предлагаемом в исследовании списке ягод на выбор также были смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.
Ранее исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.
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Мелисса Тимофеева