Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Названа самая любимая ягода россиян

Названа самая любимая ягода россиян

Исследование: Клубника стала любимой ягодой россиян
03 июля 2024, 19:10
Фото: iStock/Damian Lugowski

Фото: iStock/Damian Lugowski

Исследование редакции ВФокусе Mail.ru показало, что самой любимой ягодой россиян является клубника.
Второе и третье места в этом рейтинге разделили между собой черешня и малина, а далее следуют земляника, вишня и черника.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что клубнику называли своей любимой ягодой чаще женщины, в то время как мужчины наиболее чаще женщин отдавали предпочтение чернике.



Как пишет Газета.ру, в предлагаемом в исследовании списке ягод на выбор также были смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.

Ранее исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.

Читайте также:

Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев

В России выросло число страховок для сдающегося жилья

Россияне назвали самые перспективные отрасли для карьеры
#исследование
#женщины
#мужчины
#россияне
#ягоды
Достижения.рф