«Это правда»: представительница Никулина прокомментировала новости о его плохом самочувствии

Максим Никулин (Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев)
Представительница художественного руководителя Цирка Никулина на Цветного бульваре Максима Никулина подтвердила ТАСС, что самочувствие телеведущего ухудшилось из-за сильного отравления.
«Это правда», — кратко ответила представительница художественного руководителя Цирка Никулина на вопрос о здоровье телеведущего.
Собеседница агентства не захотела делиться деталями состояния 68-летнего сына актера Юрия Никулина.
Напомним, что Максим Никулин экстренно обратился к медикам за помощью. У него вдруг начались резкие и сильные боли в животе.
По данным Телеграм-канала SHOT, телеведущий почувствовал себя плохо нынешней ночью. Кроме болей в животе, у него стало развиваться сильное обезвоживание организма. Никулин вызвал к себе домой скорую помощь. После купирования болевого синдрома ему назначили дополнительное лечение и полное обследование.
Читайте также:
Актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей
Квартиру актера из «Солнечного удара» Алферова ограбили спустя 2 часа после его смерти
«Всем нравится, а тебе нет»: Песков рассказал о конфликтах с Навкой
Ольга Енгалычева