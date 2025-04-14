Квартиру актера из «Солнечного удара» Алферова ограбили спустя 2 часа после его смерти

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)
Владимира Алферова, который снимался в «Солнечном ударе» Никиты Михалкова, ограбили после смерти. Его невеста Людмила Щепеткова заявила, что квартиру артиста освободили буквально в течение двух часов после известия о том, что он скончался, сообщила газета «Аргументы и факты».
«Это какое-то мошенничество. Я знаю, что у Володи было много недешевой, качественной одежды, он очень любил хорошо одеваться, была фотоаппаратура, были дорогие картины. Все это исчезло», — подчеркнула Щепеткова.
Невеста покойного говорила с женщиной, которая, по ее словам, отвозила Владимира в больницу в Благоевграде, болгарском городе, где он жил.
Собеседница возлюбленной Алферова весьма агрессивно беседовала и заявила, что вещи актера лежали на полу, их залили дезинфицирующими средствами и выкинули, отметила Щепеткова.
«По ее словам, община, это местная администрация, собирала деньги ему за костюм, чтобы в последний путь одеть. Квартира Володи оказалась освобождена через два часа после его смерти. Это очень подозрительно», — уточнила Людмила.
Щепеткова полагает, что в кончине Алферова может быть криминальный след. Об этом говорят и пропавшие ценности, и то, что подле артиста находились подозрительные личности. Людмила обратилась в болгарскую прокуратуру с заявлением о проведении расследования.
Владимир Алферов скончался 13 марта на 59-м году жизни. Из-за особенностей болгарских законов актера все еще не похоронили.
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