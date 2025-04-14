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Квартиру актера из «Солнечного удара» Алферова ограбили спустя 2 часа после его смерти

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)

Владимира Алферова, который снимался в «Солнечном ударе» Никиты Михалкова, ограбили после смерти. Его невеста Людмила Щепеткова заявила, что квартиру артиста освободили буквально в течение двух часов после известия о том, что он скончался, сообщила газета «Аргументы и факты».
«Это какое-то мошенничество. Я знаю, что у Володи было много недешевой, качественной одежды, он очень любил хорошо одеваться, была фотоаппаратура, были дорогие картины. Все это исчезло», — подчеркнула Щепеткова.

Невеста покойного говорила с женщиной, которая, по ее словам, отвозила Владимира в больницу в Благоевграде, болгарском городе, где он жил.

Собеседница возлюбленной Алферова весьма агрессивно беседовала и заявила, что вещи актера лежали на полу, их залили дезинфицирующими средствами и выкинули, отметила Щепеткова.

«По ее словам, община, это местная администрация, собирала деньги ему за костюм, чтобы в последний путь одеть. Квартира Володи оказалась освобождена через два часа после его смерти. Это очень подозрительно», — уточнила Людмила.

Щепеткова полагает, что в кончине Алферова может быть криминальный след. Об этом говорят и пропавшие ценности, и то, что подле артиста находились подозрительные личности. Людмила обратилась в болгарскую прокуратуру с заявлением о проведении расследования.

Владимир Алферов скончался 13 марта на 59-м году жизни. Из-за особенностей болгарских законов актера все еще не похоронили.

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Актёр Илья Дель сделал предложение Саше Дроздовой, напавшей на него с ножом
Илья Дель рассказал, что незадолго до удара ножом сделал девушке предложение
14 апреля 2025, 21:32

Фото: iStock/artisteer

Актёр Илья Дель сделал предложение коллеге по цеху Саше Дроздовой, которая напала на него с ножом и нанесла несколько ранений в грудной области. Об этом пишет портал 78.ru.
Звезда сериала «Содержанки» отметил, что вместе с возлюбленной они уже около года. Дель охарактеризовал девушку как очень хозяйственную и домашнюю, но, вместе с тем, достаточно импульсивную.

Дель рассказал, что несколько раз делал предложение Александре, и каждый раз она отвечала согласием. Сначала это происходило в шутливой форме, а совсем недавно актёр подошёл к этому серьёзно и предложил руку и сердце с настоящим кольцом.

Напомним, что 12 апреля Дель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между возлюбленными вспыхнула ссора и в порыве гнева, защищая при этом двухлетнюю дочь от прошлых отношений, Дроздова схватилась за нож и нанесла несколько ударов.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, а сегодня решением суда её отправили под домашний арест. Сам Илья сейчас находится в больнице, где восстанавливается после перенесённой операции.

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#арест
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#любовь
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Депутат Буцкая: Увеличение госпошлины за развод даст обратный эффект
14 апреля 2025, 21:23

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Увеличение госпошлины за оформление развода приведёт к снижению количества заключаемых браков. Такое мнение высказала первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что государству необходимо оказывать молодым людям помощь и поддержку в создании семьи, информировать их о полагающихся по закону мерах поддержки, а не пугать большими расходами в случае расторжения брака.

«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — сказала парламентарий.

По её мнению, необходимо приходить в вузы, общаться со студентами, рассказывать им о том, что в стране делается для сохранения института семьи. Государство должно «оставаться на связи» с молодыми людьми, задумавшимися о создании семьи, заключила Буцкая.

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#государство
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«Всем нравится, а тебе нет»: Песков рассказал о конфликтах с Навкой
Песков рассказал, что они с Навкой ссорятся из-за её ледовых шоу
14 апреля 2025, 20:49

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка летом отметят розовую свадьбу. Супруги живут счастливо, стараясь избегать конфликтов на бытовой почве.
Однако есть одна причина, по которой в семье то и дело случаются небольшие ссоры. Речь идёт о критике Пескова ледовых шоу жены.

Навка честно признаётся, что супруг всегда очень строго оценивает её работу и очень любит критиковать её постановки.

«Я пытаюсь давать советы, но она не очень к ним восприимчива. Ревностно относится», – заявил Песков.
Одна из подобных сцен была показана в документальном фильме «Она», подготовленном Первым каналом к юбилею спортсменки. Супруги выяснили отношения за кулисами шоу. Песков пытался объяснить, что установленные декорации мешают полноценному просмотру постановки. Из-за них ему было не видно часть представления.

К слову, несколько лет назад Навка из принципа перестала советоваться с супругом по поводу своих выступлений. Теперь она хранит в тайне от мужа все детали шоу.

«Мы ругаемся. Она говорит: «Больше я тебя никогда не приглашу на свои шоу! Всем нравится, а тебе нет!» Потом мы миримся. И год начинается заново», – смеясь отметил Песков во время съёмок фильма.
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День Тита-ледолома 15 апреля: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и не спугнуть удачу, народные приметы
14 апреля 2025, 20:09

Фото: iStock/Oleg_Rubik

В народном календаре 15 апреля называют днем Тита-Ледолома или Бабы-Бесхлебицы. В названиях дней отражено завершение периода ледохода на реках в середине весны и начало времени, когда запасы зерна, заготовленного на зиму, подходят к концу.
Православные верующие сегодня почитают Преподобного Тита чудотворца. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/70000

Преподобный Тит, живший в конце VIII — начале IX века, с ранних лет был предан Иисусу Христу. Он отверг мирские заботы и плотские желания. Когда Тит повзрослел, он отправился в монастырь, где сначала был послушником, а затем принял постриг. Святой прошёл трудный путь монашества, с терпением и смирением очищая свою душу добродетелями и постепенно достигая духовного совершенства.

Студийский монастырь, где провёл долгие годы преподобный Тит, был основан в середине V века вельможей по имени Студий, прибывшим из Рима в Константинополь. Монастырь был известен своими подвижниками, которые мужественно противостояли иконоборчеству и следовали строгому уставу общежития. Впоследствии именно Студийский устав ввёл на Руси преподобный Феодосий Печерский.

По просьбе братии монастыря Тит был рукоположен в священники и стал руководить общиной. Его кротость, любовь и милосердие принесли святому славу истинного подвижника. Господь наделил Тита даром творить чудеса. Во время гонений на иконы и их почитателей Тит проявил себя как непоколебимый защитник иконопочитания.

Преподобный оставил своим ученикам пример молитвенной и постнической жизни и ушёл к Господу в глубокой старости. Мощи Тита Чудотворца хранятся в небольшой церкви в Ираклионе (Греция). Также части мощей святого находятся во многих других храмах и церквях по всему миру, в том числе в Москве, в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье. До сих пор люди обращаются к святому с мольбами о здоровье и семейном счастье.

Приметы дня


  • Весенний лёд оставшийся на затонах и озёрах не растаявшим сулит тяжёлый год.
  • Если на Тита весь день льёт дождь, то заморозок до осени не будет.
  • Воробьи радостно чирикают – к ясному и солнечному дню, а голуби воркуют – к тому, что скоро потеплеет.
  • В середине апреля лёд ещё не растаял – рыбакам не ждать улова.

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Что можно делать 15 апреля


Фото: iStock/triocean

В этот день принято веселиться, думать о хорошем и строить планы на будущее. По поверьям, это сулит успех, помогает осуществить мечты и освобождает от жизненных проблем.

В прежние времена в этот день женщины занимались стиркой или выбиванием подушек и простыней, чтобы избавиться от болезней и других проблем.

На Тита-Ледолома обычно начинали закупать продукты на предстоящую Пасху.

Что нельзя делать в этот день


Наши предки верили, что 15 апреля — это день, когда нельзя быть одному, иначе весь год пройдёт в тоске и унынии.

Не стоит затевать конфликты и предаваться мрачным мыслям, иначе до наступления лета удача отвернется.

15 апреля не рекомендуется выполнять тяжёлую работу, заниматься рукоделием или посещать парикмахера — это не будет иметь никакого результата.


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В Московской городской думе обсудят возможность защиты стены Цоя от вандалов
14 апреля 2025, 19:40

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Вопрос возможности обеспечения стены памяти Виктора Цоя на Арбате нуждается в обсуждении. Такое мнение высказала член комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина.
Об этом она заявила в разговоре с корреспондентом телеканала «Москва 24». Так парламентарий прокомментировала известие о том, что фанаты рэпера Паши Техника после похорон своего кумира расписали стену Цоя в Москве. На граффити с портретом рок-музыканта они нанесли большую надпись «Техник». Позже стене вернули первоначальный вид.

По словам Метелиной, тот факт, что почитатели таланта рэпера изрисовали стену Цоя, «не делает им чести». Она отметила, что у фанатов была полная возможность найти приемлемый способ увековечить память своего кумира, но они предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.

«Вопрос ли это правоохранительных органов? Думаю, нет. Вопрос ли это дополнительной защиты? Думаю, это можно обсудить. Я посоветуюсь с коллегами», — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что граффити, если это не чисто хулиганская история, давно уже стали частью городской культуры, а произведения, например, британского стрит-арт художника Бэнкси являются произведениями искусства.

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