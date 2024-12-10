«Это табу»: Нейропсихолог сообщила, сколько по времени детям безопасно находиться в сети

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В современном мире дети начинают пользоваться телефонами, ноутбуками, планшетами с раннего возраста. И порой они лучше взрослых владеют всеми навыками поиска контента. Однако это часто отрицательно сказывается на учебе и восприятии мира. По словам психологов, зачастую бесполезный развлекательный контент провоцирует стресс и снижение когнитивных способностей.
Клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко в беседе с «Радио 1» сообщила, что мозг является носителем ограниченного количества информации, и если вкладывать в него «грязный» и бесполезный контент, то для чего-то полезного места не останется.
Нейропсихолог отметила, что родитель должен контролировать потребляемый ребенком контент и тщательно следить за временем, проведенным в сети.
По ее словам, тяжело контролировать приходящую информацию в современных реалиях, когда технологии, казалось бы, заполонили собой все пространство. Однако последствия этого бесконтрольного поглощения бесполезного контента могут привести к так называемому «разложению мозга».
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«Например, ребенку, который начинает смотреть в 4−5 лет разнообразные видеоролики, не хватает времени и ресурсов усваивать полезную информацию в настоящей и дальнейшем», — сказала эксперт.
Нейропсихолог отметила, что родитель должен контролировать потребляемый ребенком контент и тщательно следить за временем, проведенным в сети.
«Нужно, чтобы ребенок прислушивался к ограничениям: есть контент 18+, надо соблюдать эти рекомендации, потому что у детей не сформирована нервная система. Я против того, чтобы дети до 6−7 лет потребляли больше, чем 10−15 минут в день цифрового контента. Это однозначное табу, потому что больше ребёнку не нужно», — подчеркнула собеседница.
По ее словам, тяжело контролировать приходящую информацию в современных реалиях, когда технологии, казалось бы, заполонили собой все пространство. Однако последствия этого бесконтрольного поглощения бесполезного контента могут привести к так называемому «разложению мозга».
«Надо следить за подрастающим поколением, самостоятельно они не могут отфильтровывать и соразмерять полученную полезную и бесполезную информацию, а это может нанести вред», — завершила разговор собеседница.
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Анастасия Бондарева