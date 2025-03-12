Васильев день 13 марта: как сохранить удачу, счастье, благосостояние и зачем приносить еловые ветки в дом, народные приметы

В народном календаре 13 марта — Васильев день, который также называют Василий Капельник и Василий Теплый. Согласно поверьям, этот праздник знаменовал собой начало весны после долгой зимы. Название «Капельник» происходит от того, что с крыш домов начинают падать первые капли тающего снега и пробуждается природа.