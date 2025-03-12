Васильев день 13 марта: как сохранить удачу, счастье, благосостояние и зачем приносить еловые ветки в дом, народные приметы

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В народном календаре 13 марта — Васильев день, который также называют Василий Капельник и Василий Теплый. Согласно поверьям, этот праздник знаменовал собой начало весны после долгой зимы. Название «Капельник» происходит от того, что с крыш домов начинают падать первые капли тающего снега и пробуждается природа.
В этот день православные христиане чтят память святителя Василия Кесарийского. О приметах и запретах этого торжества читайте в материале «Радио 1».
История праздника: кто такой Василий Кесарийский
Фото: istockphoto/Runoman
Василий Великий родился около 330 года в Кесарии Каппадокийской. Получив образование в Афинах, он стал экспертом в философии, филологии, ораторском искусстве, юриспруденции, естествознании и медицине.
В 357 году святой Василий вернулся в Кесарию и начал вести аскетическую жизнь. После он начал странствие по Египту, Сирии и Палестине в поисках духовного наставника. Впоследствии святой поселился на берегу реки Ирис с другими монахами, среди которых был Григорий Богослов. Они изучали Священное Писание и жили в строгом воздержании.
В период правления императора Констанция распространилось лжеучение Ария, и Церковь призвала Василия к служению. В 362 году он стал диаконом, а в 364 году — пресвитером.
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При императоре Валенте, стороннике ариан, Василий управлял церковными делами, создал чин Литургии, написал «Беседы на Шестоднев» и книги против ариан. В 370 году он был избран епископом Кесарийским. Василий всячески поддерживал православных, укреплял их веру и призывал к терпению. Он строил богадельни, приюты и больницы, основал два монастыря.
Ариане угрожали ему разорением, изгнанием, пытками и смертью, но он говорил: «Смерть для меня — благо. Она быстрее приведёт меня к Богу, ради Которого я живу и тружусь». 1 января 379 года он скончался, предав душу в руки Бога. Тело Василия Великого было погребено в гробнице с останками его предшественников и святых мучеников.
В настоящее время десница святителя Василия находится в Венеции, в православном греческом кафедральном соборе великомученика Георгия Победоносца.
Приметы дня
Фото: istockphoto/Vagengeym_Elena
- Осадки в этот день предвещают тёплое, но дождливое лето.
- Если солнце вышло из-за туч — это к плодородному году.
- Длинные сосульки — к нескорому потеплению.
- Обильный снегопад сулит хороший урожай зерновых культур.
- Если грачи прилетели на Василия Капельника, значит, лето будет дождливым.
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Что можно делать 13 марта
Фото: istockphoto/svarshik
В этот день можно посетить храм и обратиться с молитвой к святому. Василий Кесарийский помогает в исцелении от любых болезней и недугов как для себя, так и для близких. Молитвы, которые возносятся за других, имеют особую силу.
В этот день наши предки украшали свои жилища сосновыми ветками. Они верили, что это принесёт им счастье и процветание, укрепит их здоровье и защитит от болезней. Из сосновых почек готовили целебные настои, которые помогали при простудах и других недугах.
Чтобы в доме всегда царила радость и благополучие, люди приносили в дом сосульки, растапливали их и окропляли талой водой все углы. Остатки воды выливали у порога и не стирали.
Что нельзя делать в этот день
- По народному поверью, на Василия Капельника запрещалось много работать. Все важные дела и заключения сделок старались перенести на другую дату.
- В этот день нельзя мести пол, так как веник может вымести из дома счастье, благосостояние и здоровье.
- На Василия не приветствуются такие черты, как скупость и жадность. Отказ в гостеприимстве, материальной помощи или содействии в каком-либо начинании может привести к потере удачи.
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