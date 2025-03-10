Порфирьев день 11 марта: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и финансовое благополучие, народные приметы

Фото: istockphoto/Mark Buckingham
В народном календаре 11 марта — Порфирьев день, который также называют Порфирий Поздний. Согласно народным приметам, в этот день можно было предсказать, каким будет лето и урожай.
В этот день православные христиане чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: istockphoto/RnDmS
В 346 году в Фессалониках, что в Македонии, родился Порфирий, который впоследствии стал архиепископом Газским. Он получил хорошее образование и в возрасте 25 лет отправился в Египет, где начал свой духовный путь на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого.
В 395 году Порфирий был назначен епископом Газы. В городе было мало христианских церквей и много языческих святилищ. Во время засухи Порфирий совершил крестный ход, освятив город, что вызвало дождь и обратило многих язычников в христианство.
Несмотря на продолжавшиеся гонения на христиан, Порфирий обратился за помощью к императору Константинополя и святителю Иоанну Златоусту. По молитвам Порфирия у императрицы Евдоксии родился сын. За это в 401 году император повелел разрушить в Газе идольские капища и предоставил христианам особые привилегии.
К концу своего земного пути святитель Порфирий укрепил христианство в Газе и полностью защитил свою паству от гонений со стороны язычников. По молитвам святого происходили многочисленные чудеса и исцеления. В течение четверти века он был наставником для своей паствы и ушёл из жизни в преклонном возрасте, в 420 году.
Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova
Фото: istockphoto/alexkich
В этот день можно сходить в церковь и помолиться перед иконой святителя Порфирия, прося об исцелении, даровании здравия своим родным и близким, также попросить святого укрепить веру.
В день Порфирия женщины старались навести порядок в своих домах. По поверью, это должно было принести счастье в семью. Также считалось, что в таком доме отношения между супругами будут открытыми и доверительными.
Запоминайте сны накануне Порфирьева дня. Считается, что сон, увиденный с 10 на 11 марта, сбудется на третий день.
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История праздника
Фото: istockphoto/RnDmS
В 346 году в Фессалониках, что в Македонии, родился Порфирий, который впоследствии стал архиепископом Газским. Он получил хорошее образование и в возрасте 25 лет отправился в Египет, где начал свой духовный путь на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого.
В 395 году Порфирий был назначен епископом Газы. В городе было мало христианских церквей и много языческих святилищ. Во время засухи Порфирий совершил крестный ход, освятив город, что вызвало дождь и обратило многих язычников в христианство.
Несмотря на продолжавшиеся гонения на христиан, Порфирий обратился за помощью к императору Константинополя и святителю Иоанну Златоусту. По молитвам Порфирия у императрицы Евдоксии родился сын. За это в 401 году император повелел разрушить в Газе идольские капища и предоставил христианам особые привилегии.
К концу своего земного пути святитель Порфирий укрепил христианство в Газе и полностью защитил свою паству от гонений со стороны язычников. По молитвам святого происходили многочисленные чудеса и исцеления. В течение четверти века он был наставником для своей паствы и ушёл из жизни в преклонном возрасте, в 420 году.
Приметы дня
Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova
- Снежное 11 марта предрекало промозглые летние дни.
- Ночью на небе нет облаков, ярко светят звезды – лето будет жарким, но много будет гроз.
- Начало цветения вербы влекло за собой хорошую пахоту.
- Обильная капель. К хорошему урожаю.
- Воробьи сбиваются в стайки – к сухой и теплой погоде.
Что можно делать 11 марта
Фото: istockphoto/alexkich
В этот день можно сходить в церковь и помолиться перед иконой святителя Порфирия, прося об исцелении, даровании здравия своим родным и близким, также попросить святого укрепить веру.
В день Порфирия женщины старались навести порядок в своих домах. По поверью, это должно было принести счастье в семью. Также считалось, что в таком доме отношения между супругами будут открытыми и доверительными.
Запоминайте сны накануне Порфирьева дня. Считается, что сон, увиденный с 10 на 11 марта, сбудется на третий день.
Что нельзя делать в этот день
- Согласно народным поверьям, 11 марта не стоит молодым людям знакомиться с девушками. Считается, что в этот день в тела девушек вселяются кикиморы, которые могут сбить мужчин с толку, сначала очаровав их, а затем забрав их жизненную энергию.
- В день Порфирия не стоит переедать, ведь это может привести к проблемам с желудком, которые придётся решать с помощью лекарств и длительного лечения.
- В день памяти святого Порфирия не стоит предаваться шумному веселью, распивать спиртные напитки и громко петь. Это может привести к неприятностям и слезам.
- В этот день не рекомендуется заниматься рукоделием, так как это может привести к неприятностям. Узелки на нитках символизируют финансовые проблемы.
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Елена Генералова