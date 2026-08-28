Эвтаназию полностью легализовали в одной стране
Эвтаназия стала законной во всех штатах Австралии — этот закон одобрил парламент Северной территории. Подробности передает телеканал ABC.
Документ предполагает, что процедура доступна неизлечимо больным людям с прогнозом жизни не более года. При этом врачам запрещается предлагать ее самостоятельно — желание должен изъявить сам пациент.
Глава правительства Северной территории Лия Финоккьяро заявила, что этим решением была исправлена «величайшая несправедливость» для жителей региона. Субъект легализовал эвтаназию почти через 30 лет после того, как федеральные власти отменили соответствующий закон в 1997 году.
Ранее сообщалось, что власти Франции легализовали эвтаназию. Национальное собрание одобрило законопроект о праве на «помощь в уходе из жизни», но лишь при четко прописанных условиях.
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