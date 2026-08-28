Пожилой парапланерист разбился насмерть в ущелье Кабардино-Балкарии
69-летний житель Свердловской области погиб во время полета на параплане в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в Черекском ущелье. Пенсионера нашли мертвым в пяти километрах от дороги возле тоннеля, который ведет в село Верхняя Балкария. На момент прибытия спасателей он не подавал признаков жизни. Тело мужчины застряло в дереве на склоне и провисело почти день.
Из-за наступления темноты работы по эвакуации перенесли на утро. Уже 28 августа парапланериста опустили на землю и передали следственным органам. К операции привлекались 16 спасателей.
Ранее сообщалось, что 23-летний пилот Роберт (Боб) Брэмли погиб в авиакатастрофе возле побережья Северной территории в Австралии.
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