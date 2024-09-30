В России проходит акция по сбору макулатуры «БумБатл»

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В рамках национального проекта «Экология» с 23 сентября по 15 ноября 2024 года в стране проводится пятый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Её проводит автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».
Основной целью данного проекта является формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе. Организаторы рассчитывают, что акция, устроенная в форме соревнований федерального уровня, станет по-настоящему всенародным мероприятием, объединит разные поколения и возродит традицию сбора макулатуры.
По итогам предыдущего сезона в акции приняли участие более 2,6 человек из 89 регионов России. Были собраны рекордные за все сезоны 95 тысяч тонн макулатуры.
Ознакомиться с правилами проведения акции, а также зарегистрироваться для участия в ней, можно на сайте БУМБАТЛ.РФ. Вопросы по акции следует направлять оргкомитету на адрес электронной почты bumbatl@nationalpriority.ru.
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По итогам предыдущего сезона в акции приняли участие более 2,6 человек из 89 регионов России. Были собраны рекордные за все сезоны 95 тысяч тонн макулатуры.
Ознакомиться с правилами проведения акции, а также зарегистрироваться для участия в ней, можно на сайте БУМБАТЛ.РФ. Вопросы по акции следует направлять оргкомитету на адрес электронной почты bumbatl@nationalpriority.ru.
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Александр Бойцов