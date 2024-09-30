В России проходит акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила, что организует проверку сведений о якобы регулярном избиении русскоязычных учеников, не владеющих узбекским языком, в одной из школ города Джизака. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.