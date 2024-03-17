Координатор ЛДПР Калтайс: за все эти три дня выборов особых нарушений не было заметно

Фото: пресс центра Московской области по выборам
Особых нарушения на выборах в Московской области замечено не было. Об этом корреспонденту «Радио 1» заявил Координатор Московского областного отделения ЛДПР Александр Калтайс.
«Мы три дня объезжали участки в Московской области и за все время особых нарушений не заметили. Сам я голосовал в Химках, на участке была большая явка, что очень приятно. И даже в отдаленных районах — Шаховская, Латышино — мы с коллегами видели, что очень активно идёт народ», — заявил Калтайс.Он также добавил, что вмешательств экстремистски настроенных граждан также не было за исключением нескольких попыток облить зеленкой урны. Однако депутат выразил уверенность, что подмосковная полиция разберется с каждым из этих случаев.
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