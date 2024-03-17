Координатор ЛДПР Калтайс: за все эти три дня выборов особых нарушений не было заметно

Сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Информацию об этом подтвердили 17 марта в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.