«Файлы пропадут»: Россиянам советуют перейти на другие сервисы взамен Google

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Россиянам стоит перейти на другие сервисы из-за новых ограничений Google. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Продолжать пользоваться сервисами Google в России рискованно. Американская корпорация в любой момент может закрыть доступ к аккаунту, а пароли и личные данные передать другой стороне», — цитирует Матвейчева портал Smotrim.
По мнению эксперта по информационной политике, данные из почты Gmail и файлы на «Google Диске» могут пропасть в любой момент, если компания продолжит враждебную политику против России.
По совету эксперта, лучше сейчас забрать из сервисов Google все данные и перевести на другие ресурсы.
Ранее в Минцифры сообщили, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян.
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Лия Мурадьян