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ФАС выявила нарушения в рекламе автокредитов Сбербанка

ФАС выдала Сбербанку предписание за нарушение Федерального закона «О рекламе»
Фото: iStock/ozina

Фото: iStock/ozina

На рекламных конструкциях Сбербанка отсутствует требуемая законом информация об условиях автокредита, пишет ФАС в своем Телеграм-канале
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба от гражданина, содержащая информацию о рекламе Сбербанка вводящей в заблуждение потенциальных клиентов. В Москве на рекламной конструкции была размещена следующая информация: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без КАСКО. Оформление за 2 минуты». При этом реклама не содержала важную для потребителей информацию.

«При этом часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. По мнению ведомства, такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги», — сообщает ФАС в своем Телеграм-канале.



Федеральной антимонопольной службой в адрес Сбербанка выдано предписание за нарушение Федерального закона «О рекламе». В случае его неисполнения банку грозит штраф.

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Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
12 ноября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/NetPix

В Барнауле скончался актёр Алтайского государственного театра для детей молодёжи, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Зрителю он запомнился также исполнением роли Олега Кошевого в постановке «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева.
Актёру было 82 года, сообщает пресс-служба театра. Молодёжному театру Алтая он отдал более 40 лет. Коллеги-актёры, руководство и сотрудники театра выражают глубокие соболезнования родным и близким почившего артиста.

Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама». В 1968 году он приехал в Барнаул и поступил в труппу Алтайского краевого театра юного зрителя (так тогда назывался театр).

На сцене Асатиани сыграл около двухсот ролей. Кроме Олега Кошевого, это Павка Корчагин в «Драматической песне» по роману Островского, Метелица в «Разгроме» по Фадееву, Робин Гуд в «Стреле Робин Гуда», Адуев в «Обыкновенной истории» по Гончарову, Сальери в спектакле «Маленькие трагедии» по Пушкину, Гудвин в «Волшебнике Изумрудного города». Сыграл он также в постановках «Женитьба» и «Ревизор» по Гоголю, «Тартюф» по Мольеру, «Ромео и Джульетта» по Шекспиру.

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Умер Георгий Асатиани, игравший Олега Кошевого в «Молодой гвардии»: биография, карьера, причины смерти
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиан
12 ноября 2024, 13:45

Георгий Асатиани (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)

На 82-м году жизни скончался Георгий Асатиани, советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР. Чем известен артист и что стало причиной его кончины расскажет редакция «Радио 1».

Георгий Асатиани: биография


Георгий Асатиани родился в 1942 году в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора он принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского. В 1968 году Асатиани окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова. С 1978 года он работал в Алтайском ТЮЗе, где сыграл более 200 ролей. Также он выступал в филармонии с чтецкими программами. Его отцом был народный артист СССР, режиссер-документалист Георгий Ираклиевич Асатиани (1914-1977).


Карьера


Асатиани, в частности, работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Молодежном театре Алтая. Среди его значимых ролей можно выделить Корчагина в спектакле «Драматическая песня», основанном на романе Николая Островского «Как закалялась сталь», Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по произведению Александра Фадеева, Капулетти в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира, а также Кочкарева в комедии «Женитьба» Николая Гоголя и многие другие.

В 1973 году актер был удостоен премии Ленинского комсомола Алтайского края.

В 1968 году Асатиани, вместе с группой из 22 выпускников под руководством режиссера Владимира Чернина, переехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуаре было более ста ролей. В 1974 году он был награжден премией Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Причины смерти


Причина смерти Асатиани в настоящее время не уточняется, известно лишь, что он ушел из жизни 11 ноября 2024 года. По некоторым данным, артист страдал сердечной недостаточностью.

«Коллектив Молодежного театра Алтая выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося артиста. Прощание с ним пройдет 14 ноября с 13:00 до 15:00 в Алтайском похоронном доме», — сообщили в театре.

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#продюсер
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В Люберцах из-за аварии отключили холодную воду в десяти домах
12 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/caristo

Аварийное отключение подачи холодной воды произошло в десяти многоквартирных домах в деревне Марусино городского округа Люберцы, восстановить водоснабжение должны вечером, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Подача холодной воды в дома №37 корпуса 1-10 по Заречной улице была прекращена в связи с ремонтно-аварийными работами сегодня, 12 ноября, с 12:29 Завершить ремонтные работы и восстановить водоснабжение должны в 18:29», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтом занимаются сотрудники Люберецкого водоканала, деятельность которого курирует региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Жителей просят отнестись к временным трудностям с пониманием.

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#вода
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В Ступине в этом году обеспечат жильём 19 детей-сирот
12 ноября 2024, 13:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

19 детей-сирот из городского округа Ступино получат собственное жильё в текущем году, по правилам региона, ребятам могут предоставить квартиру или жилищный сертификат на её приобретение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Согласно плану, в 2024 году в округе Ступино жильём будут обеспечены 19 детей-сирот. На данный момент выдано десять жилищных сертификатов, до конца года программу по обеспечению ребят благоустроенными квартирами выполнят в полном объёме», — говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что в 2025 году собственные квартиры должны будут получить 16 детей-сирот из Ступина.

Всего в Московской области в текущем году жильём обеспечат около тысячи детей-сирот.

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#ступино
#дети-сироты
#квартиры
#социальная поддержка
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Ремонт городского бассейна в Ступине завершат до конца года
12 ноября 2024, 13:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Ремонтные работы проводятся в Ступинского городском бассейне, их ход проверил глава округа Сергей Мужальских в рамках выездного стройчаса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работы идут. Были определенные трудности и проблемы, которые мы с подрядчиками решили. К концу этого года планируем завершить все работы», — сказал Сергей Мужальских.
В настоящее время готовность объекта составляет около 98%. В бассейне продолжается монтаж стеновых панелей, а также укладка паркета в трёх залах. Кроме того, рабочие отлаживают функционирование инженерных сетей.

Завершается благоустройство прилегающей территории — созданы асфальтовые дорожки, уложена брусчатка, заканчивается устройство отмостки. У здания установлено освещение и видеокамеры, подключённые к системе «Безопасный регион».

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#ступино
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#бассейн
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Участники форума «МЫ — РОССИЯ» встретились с военным обозревателем Безсоновым
12 ноября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба МИСК МО

Военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий в Донбассе Даниил Безносов выступил перед участниками форума «МЫ — РОССИЯ», который проводит министерство информации и молодёжной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«У наших участников насыщенное расписание. Каждый день начинается с занятий по тактической медицине. Дальше — пять образовательных блоков: медиа, социальные коммуникации, организация мероприятий, ораторское искусство и информационная безопасность. В рамках форума мы подготовили и встречи с лидерами общественного мнения», — отметила министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.
Даниил Безносов рассказал участникам форума об информационных войнах, о том, как распознавать фейки в социальных сетях и какое влияние на людей оказывает поп-культура.

«Мы живем в эпоху очень быстрых информационных технологий, которые меняются ежедневно, иногда ежечасно. Но когда ты понимаешь, как это работает, знаешь основные способы и методы информационно-психического влияния, тогда легче распознать и все новые, которые будут появляться и воздействовать на тебя тем или иным способом», — сказал Даниил Безсонов.
В министерстве отметили, что большой популярностью у участников форума пользуются мастер-классы по тактической медицине, которые проводит Артём Катулин — кандидат медицинских наук, ветеран боевых действий, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины.

«Кровь что у гражданского, что у военного течёт одинаково. Поэтому гражданская сфера — это спасение жизни, а военная сфера — это выполнение задачи. И только в этом есть основное различие первой помощи и тактической медицины. То чем мы занимаемся — обучаем первой помощи с элементами тактической медицины», — пояснил Артём Катулин.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Кроме того, с участниками форума побеседовал замначальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василий Плотников, он рассказал ребятам о приёмах манипуляции общественным сознанием. А блогер и тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина в рамках «Медиашколы» объяснила, как использовать различные речевые тактики и приёмы нейролингвистики для проведения интервью. А в блоке «Социальные навыки» его ведущий — корреспондент телеканала 360 Дмитрий Степанищев — разбирал с ребятами способы достижения поставленных целей.

В рамках форума его участникам также показали фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна».

В форуме принимают участие молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси. Форум продлится до 13 ноября.

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#военкор
#екатерина швелидзе
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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю перед Новым Годом: как будут отдыхать россияне в 2025
12 ноября 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Deagreez

В Государственной Думе рассматривают возможность сокращения рабочей недели перед Новым годом и продления праздничных каникул для россиян до 12 дней. Предлагается сделать 28 декабря выходным днём, хотя сейчас это официальный рабочий день.

Сокращение рабочей недели


Депутаты обратились к заместителю председателя Правительства Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям самостоятельно устанавливать выходной день 28 декабря. На данный момент этот день является рабочим.

Однако в Госдуме признают, что в некоторых отраслях, таких как пищевая промышленность, внедрение дополнительного выходного может быть проблематичным.
«К примеру, пищевая промышленность — все, что пойдет на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. А потому люди на производстве могут сверхурочно поработать. Но такую работу нужно финансово поощрять», — сказал автор инициативы, депутат Станислав Наумов.
Кроме того, Наумов уверен, что сокращение рабочей недели будет способствовать развитию внутреннего семейного туризма.
«Можно семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год», — сказал он.
На сегодняшний день новогодние праздники в 2025 году будут длиться 11 дней, начиная с 29 декабря. Рабочий год начнется в четверг, 9 января.


Самая высокая продолжительность рабочей недели


В 2023 году средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 38 часов 12 минут, согласно данным Росстата. Этот показатель достиг максимального значения с 2014 года, а ежедневное рабочее время составляло 7 часов 38 минут. Более того, впервые за последние 11 лет женщины превысили отметку в 37 часов.

Однако количество людей, работающих более 40 часов в неделю, уменьшилось. Опрос, проведённый исследовательским отделом Битрикс24, показал, что 47% населения недовольны пятидневной рабочей неделей. 38% респондентов поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, а 9% готовы работать шесть дней в неделю.


Шестидневная рабочая неделя


Летом министр труда Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости введения шестидневной рабочей недели в России из-за низкого уровня безработицы. Кроме того, трудовой кодекс предусматривает повышенную оплату за переработки и возможность работы в выходные и праздники по соглашению сторон.

Ранее вопрос о шестидневной рабочей неделе уже обсуждался. Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила эту инициативу из-за санкций, но идея не нашла поддержки в Совфеде.

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Названы заболевания, на которые может указывать сухость рук во время холода
Врач Лапа: сухость рук может указывать на гормональные нарушения и ЖКТ
12 ноября 2024, 11:28

Фото: iStock/Zinkevych

Казалось бы, покрасневшие и сухие руки во время холодов — нормальное явление, однако должно ли быть так?
Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что покраснения и зуд на руках могут быть связаны как с аллергией на холод (иначе — холодовой дерматит), так и с другими серьезными проблемами.

«Это может быть связано с гормональными нарушениями, с работой щитовидной железы. Руки также показатель того, как у нас работает ЖКТ. Желательно не тянуть, а обращаться к врачу. Культура здоровья — это важно», — сказал врач.

По ее словам, главным в осенний и зимний период является своевременный уход за кожей: перчатки и жирные крема для увлажнения.

«У нас при холоде нарушается микроциркуляция. Нужно наносить крем. В основном краснота, зуд, отеки появляются на руках и лице, еще могут быть на ногах, потому что именно конечности менее защищены от холода», — отметила эксперт.

Она добавила, что также стоит обратиться к витаминам, которые помогут восполнить недостаток солнца.

«Например, витамин D защищает наши клетки кожи и сохраняет обменные процессы, а еще отвечает за работу нервных клеток, чтобы мы даже в холодную погоду были добры и веселы», — заключила иммунолог.

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В каширской школе провели психологический треннинг для подростков
12 ноября 2024, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Психологический тренинг «Мой друг и я» провела для семиклассников каширской школы №4 специалистка по работе с молодежью Каширского молодежного центра Анастасия Флоренова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В цели тренинга входило создание условий для раскрытия творческого потенциала, повышение самооценки подростков, снижение страха от самовыражения, помощь гармоничному личностному росту, развитие умения прислушиваться к своим эмоциям и чувствам и проживать их без агрессии, слушать и понимать собеседника, а также сократить эмоциональную дистанцию между ребятами», — говорится в сообщении.
В ходе тренинга ребята отвечали на вопросы и выполняли различные задания, для этого им нужно было общаться, взаимодействовать, договариваться, анализировать и проявлять себя. Все участники тренинга проявили активность и хорошо себя показали.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#школьники
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