ФАС выявила нарушения в рекламе автокредитов Сбербанка

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На рекламных конструкциях Сбербанка отсутствует требуемая законом информация об условиях автокредита, пишет ФАС в своем Телеграм-канале
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба от гражданина, содержащая информацию о рекламе Сбербанка вводящей в заблуждение потенциальных клиентов. В Москве на рекламной конструкции была размещена следующая информация: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без КАСКО. Оформление за 2 минуты». При этом реклама не содержала важную для потребителей информацию.
Федеральной антимонопольной службой в адрес Сбербанка выдано предписание за нарушение Федерального закона «О рекламе». В случае его неисполнения банку грозит штраф.
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«При этом часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. По мнению ведомства, такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги», — сообщает ФАС в своем Телеграм-канале.
Федеральной антимонопольной службой в адрес Сбербанка выдано предписание за нарушение Федерального закона «О рекламе». В случае его неисполнения банку грозит штраф.
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Елена Генералова