Осеннее равноденствие 22 сентября: как найти баланс и начать новый этап в жизни

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Осеннее равноденствие или Мабон — это астрономическое явление, при котором день и ночь становятся равными по продолжительности. В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 по московскому времени. В материале «Радио 1» расскажем, как провести 22 сентября, чтобы привлечь удачу.
Что такое осеннее равноденствие или Мабон?Древние кельты отмечали Мабон — праздник урожая, который символизировал окончание сбора плодов и подготовку к зиме. Это время считалось важным для подведения итогов и благодарности за полученный урожай.
Равноденствие 22 сентября: что сулит это время?Астрологи считают, что осеннее равноденствие — это период равновесия и гармонии. Это время подходит для размышлений о прошлом, анализа своих ошибок и планирования будущего.
Как праздновали осеннее равноденствие на Руси?На Руси в этот день устраивали народные гулянья, проводили обряды благодарения природе за урожай и готовились к зимнему периоду. Люди верили, что в день равноденствия можно привлечь удачу и благополучие на весь следующий год.
В некоторых регионах Руси люди считали, что именно в день осеннего равноденствия начинается настоящая осень. Они проводили различные ритуалы, чтобы обеспечить себе хороший урожай в следующем году. Например, крестьяне разводили костры, через которые прыгали сами и проводили скот. Считалось, что огонь обладает очищающей силой и способен защитить от бед и несчастий. Также было принято печь пироги с капустой и устраивать застолья.
В этот день любили проводить ритуалы для защиты дома от злых духов и привлечения благополучия. Например, люди вешали на дверь рябиновые ветки, которые, по поверьям, отпугивают нечистую силу.
Фото: istock / Olga Seifutdinova
Кроме того, в некоторых регионах Руси существовала традиция «обновления огня». Старый огонь в очаге гасили и зажигали новый, что символизировало начало нового цикла жизни.
Как провести равноденствие 22 сентября, чтобы повезло?Чтобы привлечь удачу в осеннее равноденствие, можно провести следующие ритуалы:
- Очищение дома. Уберитесь в доме, избавьтесь от старых и ненужных вещей.
- Благодарность. Поблагодарите природу за всё, что она вам дала.
- Планирование. Задумайтесь о своих целях и планах на будущее.
- Медитация. Проведите время в тишине и спокойствии, сосредоточьтесь на своих мыслях и чувствах.
Что нельзя делать в осеннее равноденствие?В этот день не рекомендуется начинать новые дела, так как они могут оказаться неудачными. Лучше посвятить время анализу прошлого и планированию будущего. Также не стоит ссориться и конфликтовать с окружающими, ведь это может привести к негативным последствиям.
Важно помнить, что каждый человек сам решает, верить ли ему в приметы и суеверия, связанные с осенним равноденствием. Главное — сохранять позитивный настрой и верить в лучшее.
Несмотря на то, что осеннее равноденствие может восприниматься как мистический и загадочный период, важно помнить, что это всего лишь астрономическое явление, которое не имеет прямого влияния на нашу жизнь. Поэтому лучше всего относиться к этому дню как к возможности отдохнуть, насладиться красотой природы и провести время с близкими людьми.
Фото: istock / puflic_senior
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