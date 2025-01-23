Федосеев день 24 января: что категорически нельзя делать, чтобы не остаться в долгах, народные приметы

Татьянин день — один из самых известных и любимых православных праздников в России, который отмечается 25 января. Он приобрёл широкую популярность благодаря тому, что в этот день поздравляют не только всех Татьян, но и отмечают День российского студенчества. О происхождении праздника, его истории и традициях расскажет «Радио 1».