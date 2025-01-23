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Федосеев день 24 января: что категорически нельзя делать, чтобы не остаться в долгах, народные приметы

Фото: istockphoto/Golga101

Фото: istockphoto/Golga101

24 января 2025 года отмечается Федосеев день, который является важной датой в народном календаре. В этот день православная церковь чтит память святого Федосея, и с ним связано множество народных примет и обычаев. Подробности читайте в материале «Радио 1».

История и значение Федосеева дня



В народном календаре 24 января называют Федосей Весняк. Согласно народным приметам, в этот день наступает резкое потепление, за которым следуют суровые морозы.



Преподобный Феодосий Великий — один из самых почитаемых святых своего времени. Он провёл 30 лет в глубокой аскезе и постоянных молитвах, поселившись в пещере, где когда-то останавливались на ночлег три волхва, принёсшие дары Богомладенцу Христу. У него собралось множество учеников, и в итоге он основал обитель, ставшую известной как Лавра.

Фото: istockphoto/Igor Zubkov

Приметы на 24 января


1. Погода в этот день: Если 24 января холодно и снегопад, то лето будет дождливым. Теплая погода предвещает сухое и жаркое лето.
2. Птицы: Если вы заметите, что птицы начинают активно щебетать, это знак того, что весна придет рано. Если же они сидят тихо, стоит ожидать долгой зимы.
3. Снег: Если снег легким слоем покрывает землю, это предвещает хороший урожай ягод.
4. Сны: Сны, увиденные в ночь с 23 на 24 января, могут сбыться в ближайшее время. Обратите внимание на их содержание.

Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать
Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать

Что можно делать в Федосеев день


Заботиться о здоровье: Этот день подходит для начала новых привычек, связанных со здоровьем. Например, можно начать заниматься спортом или перейти на здоровое питание.

Планировать дела: Федосеев день — хорошее время для планирования будущих дел и проектов. Запишите свои цели на ближайшие месяцы.

Заниматься домашними делами: Уборка и организация пространства в доме принесут удачу и гармонию в вашу жизнь.

Обращаться к природе: Прогулка на свежем воздухе поможет вам зарядиться энергией и настроиться на позитивный лад.

Фото: istockphoto/aetb

Что нельзя делать в этот день


На Федосеев день лучше избегать споров и конфликтов. Это может негативно сказаться на ваших отношениях с окружающими.

Не рекомендуется брать в долг или давать деньги взаймы. Это может привести к финансовым проблемам в будущем. Также избегайте начинать важные дела или проекты в этот день, так как они могут не принести ожидаемого результата.

Не пренебрегайте наблюдением за природой. Природа может дать вам важные подсказки о будущем.

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Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн руб.
23 января 2025, 14:44

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Дорожные камеры видеонаблюдения за неделю зафиксировали в Московской области 45 случаев незаконной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Общее количество случаев несанкционированной перевозки стройотходов в регионе за неделю — 45, что более чем в полтора раза меньше, чем неделей ранее», — отметили в министерстве.
Уточняется, что больше всего нарушений правил транспортировки строительного мусора было зафиксировано в трёх городских округах Московской области: Коломне, Люберцах и Одинцовском.

Сотрудники министерства также напомнили водителям, что для легальной перевозки строительных отходов необходимо оформить специальный талон, это можно сделать через региональный портал госуслуг.

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#минчистоты
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#строительный мусор
#московская область
#подмосковье
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На строящемся путепроводе на трассе А-105 в Ленинском округе установили пролёт
23 января 2025, 14:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Пролётное строение путепровода, который возводят на трассе А-105 в Ленинском округе, установили в проектное положение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пролётное строение установлено. В ближайшее время рабочие приступят к армированию плиты пролёта», — отмечается в сообщении.
Путепровод на трассе А-105 возводят в рамках строительства транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. В конце прошлого года в рамках этого проекта было завершено строительство путепровода через Каширское шоссе.

Запустить движение по развязке, в состав которой входит два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105 — планируется во втором квартале текущего года.

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#минтранс мо
#путепровод
#строительство
#ленинский городской округ
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На трёх дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности
23 января 2025, 14:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт повреждённых искусственных нервностей провели специалисты Мосавтодора на трёх региональных дорогах в Талдоме, Долгопрудном и Пушкине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Искусственные неровности были отремонтированы на улице Кузнецкий Мост в пушкинском микрорайоне Мамонтовка, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Шишунова в Талдоме», — уточняется в сообщении.
В подмосковном Минтрансе отметили, что искусственные неровности устанавливают на участках рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, например, на нерегулируемых перекрёстках, и там, где водители регулярно превышают разрешённую скорость.

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#минтранс мо
#дороги
#мосавтодор
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в 2025 году рассчитывают открыть 10 детсадов
23 января 2025, 14:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году планируют открыть ещё 10 детских садов. Работы проводятся в рамках масштабной программы по строительству объектов образования, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Президент не раз подчёркивал, что тема демографии остаётся для нас ключевой. Мы уделяем особое внимание созданию комфортных условий для семей с детьми в нашем регионе. Важная составляющая этой комплексной работы - создание новых мест в детсадах. Только в прошлом году мы открыли 11 садов. В этом году появится ещё 10», – отметил Брынцалов.
По его словам, в Люберцах, например, появится детский сад на 560 воспитанников. А в Химках на месте старого здания бывшего садика откроется новый на 320 мест.

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#подмосковье
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#детсад
#образование
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Пенсии в феврале 2025 года вырастут: размер выплат, кого коснутся изменения
23 января 2025, 14:20

Фото: iStock/Inside Creative House

В Госдуме заявили, что пенсию снова могут проиндексировать в феврале 2025 года. Причина — инфляция за прошлый год оказалась выше, чем ожидали аналитики.
Уже позже президент РФ Владимир Путин поручит правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%. О том, на сколько увеличится размер выплат, а также о предстоящих изменениях в социальной сфере, читайте в материале «Радио 1».


На сколько повысится пенсия с февраля



С 1 января страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. Размер прибавки был рассчитан на основании прогнозов Минэкономразвития: по данным ведомства, уровень инфляции по итогам 2024 года должен был быть на уровне 7,3%. Собственно, на столько и увеличили пенсии в январе.

Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году
Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году

Но в действительности уровень инфляции оказался иным — 9,52%, о чём свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, пенсии могут дополнительно повысить на 2,22%. Соответственно, пенсия, размер которой составлял 16 000 рублей, увеличится до 17 520 руб., а не до 17 168 руб., как это могло бы быть в январе.


Деньги лишними не бывают




Почти вся пенсия россиян уходит на базовые нужды. Чего только стоят тарифы ЖКХ, которые выросли в среднем на 10% и ещё увеличатся в июле 2025 года. Поэтому, конечно, дополнительная индексация пенсий точно не помешает.

«<…> с учетом того, что происходит изменение цен, как в сторону роста, так и в сторону снижения, дополнительная индексация порядка 2—4% была бы актуальной в рамках поддержки граждан», — сообщила NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Юлия Коваленко.

Индексация социальных выплат



C 1 апреля 2025 года увеличится социальная пенсия — на 14,75% (в соответствии с ростом федерального прожиточного минимума пенсионеров), она индексируется каждый год.

Социальную пенсию получают инвалиды, дети и совершеннолетние студенты очного отделения, которые потеряли одного кормильца или об их родителях ничего не известно. Также на выплаты могут рассчитывать мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 (для малочисленных народов Севера — 55 и 50 лет соответственно), которые не смогли накопить необходимый трудовой стаж для назначения обычной (страховой) пенсии.

Фото:iStock/Denis Vostrikov

Кроме того, с 1 августа 2025 года пенсия работающего пенсионера будет пересчитана в большую сторону с учётом страховых взносов, но не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

Напомним, что ИПК или пенсионный балл — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или другой деятельности, которая учитывается при расчёте пенсионных выплат (например, прохождение военной службы по призыву или уход за детьми).

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В Подмосковье из-за аномального тёплого января проснулись клещи
23 января 2025, 13:42

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Клещи начали просыпаться в Московской области из-за аномальной тёплой погоды в январе, при этом пробуждение не является массовым, так как температура всё же остаётся недостаточно благоприятной для этих паразитов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Тревогу забили хозяева собак, которые начали находить клещей на своих питомцах. Следует иметь в виду, что на данный момент зафиксировано лишь несколько случаев появления клещей, тем не менее, владельцам животных рекомендуется проявлять бдительность и соблюдать все необходимые меры предосторожности», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что массовое появление клещей фиксируется, как правило, в конце весны — начале лета, когда устанавливается стабильно плюсовая температура, и погода становится благоприятной для размножения.

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#экология
#московская область
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Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать
23 января 2025, 13:34

Мц. Татьяна (фото: patriarchia.ru)

Татьянин день — один из самых известных и любимых православных праздников в России, который отмечается 25 января. Он приобрёл широкую популярность благодаря тому, что в этот день поздравляют не только всех Татьян, но и отмечают День российского студенчества. О происхождении праздника, его истории и традициях расскажет «Радио 1».

Как появился Татьянин день


Татьянин день имеет давнюю историю. Изначально он был посвящён святой мученице Татьяне, жившей в III веке. Однако особую значимость праздник приобрёл в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.

Дата 25 января была выбрана не случайно: один из основателей университета Иван Шувалов приурочил это событие к дню именин своей матери Татьяны. С тех пор Татьянин день стал не только церковным, но и светским праздником.

Мученица Татьяна Римская


Святая мученица Татиана жила в Риме в III веке. Она была благочестивой женщиной, которая решила посвятить свою жизнь служению христианской церкви, став диакониссой и получив право проповедовать Евангелие. Татьяна активно помогала бедным и ухаживала за больными.

Когда в Риме начались гонения на христиан, Татиане предложили принести жертву языческим богам. Однако, по преданию, она так сильно молилась, благодаря чему разрушились храмы богов Аполлона и Дианы, а идол Зевса упал. Христианку подвергли пыткам и казнили вместе с её отцом.

Через девять лет после её смерти Татьяна была причислена к лику святых. Католическая церковь отмечает день её памяти 12 января, а православная — 25 января. Разница в датах объясняется тем, что католики используют григорианский календарь, а православные — юлианский.

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Почему Татьянин день стал Днём студента


В России Татьянин день стал символом студенчества с момента основания Московского университета в 1755 году.

Основателями и главными вдохновителями Московского университета, который впоследствии стал одним из самых известных учебных заведений мира, были два выдающихся деятеля XVIII века: ученый Михаил Ломоносов и меценат, близкий к императрице, генерал-адъютант Иван Шувалов. Создание этого университета стало важным шагом в развитии образования в России и ознаменовало начало новой эры в истории страны.

В 2005 году 25 января праздник был официально признан Днём студента в России. С тех пор студенты стали считать Святую своей покровительницей и молиться ей о помощи в учебе и удаче на экзаменах, особенно в конце зимней сессии.

Фото: istockphoto / smolaw11

Традиции на Татьянин день


В царские времена Татьянин день начинался с посещения храма, где проводился молебен. В этот день студенты обращались к святой Татьяне с просьбами о помощи в учебе, любви и материальном благополучии, чтобы обеспечить возможность оплачивать свои нужды и продолжать обучение.

После церковной части праздника начиналась светская программа: студенты слушали поздравления ректора и садились за праздничные столы.

В дореволюционной России Татьянин день всегда отмечался с размахом. Студенты в этот день могли позволить себе многое — даже полицейские и квартальные обычно не вмешивались, если кто-то немного перебрал с алкоголем.

«Выпили всё, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла», — вспоминал писатель Антон Чехов.

Как отмечают Татьянин день и День студента


В разных университетах, институтах и академиях есть свои традиции празднования Дня студента. Учащиеся активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах, отмечают окончание зимней сессии и начало каникул, настраиваясь на второй семестр. Праздничное настроение поддерживают и местные власти, организуя концерты, ярмарки и спортивные мероприятия. В свою очередь, университеты устраивают студенческие балы, проводят викторины и спортивные состязания.

Особенно масштабно этот праздник отмечается в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 1855 году, когда университет отметил свой столетний юбилей, МГУ собрал большое количество своих выпускников. С тех пор многие из них возвращаются в университет на Татьянин день, чтобы отметить праздник.

Особенностью праздника в МГУ является традиция варить медовуху по старинному монастырскому рецепту за 40 дней до 25 января, а затем ректор лично разливает напиток по кружкам для студентов.

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#антон мгу
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В Одинцовском округе по решению суда снесут «дом-аквариум»
23 января 2025, 13:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Многоквартирный трёхэтажный дом в одинцовской деревне Солманово, на цокольном этаже которого размещается рыбоводческий комплекс, должен быть снесён из-за нецелевого использования земельного участка, на котором его возвели, и ряда других нарушений, такое решение принял Арбитражный суд, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Участок, на котором предприниматель построил «дом-аквариум», предназначался для животноводства, рыболовства, растениеводства и строительства индивидуальных домов для членов крестьянского хозяйства. Трёхэтажный дом, жильё в котором владелец сдавал под проживание, под эти условия не подходит. В решении суда также отмечено, что по данным полиции, здание использовалось как общежитие, при этом эксперты отметили, что оно построено с нарушениями и представляет опасность», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что хозяин участка не получал разрешение на постройку объекта недвижимости, а сам участок сформирован с нарушением, так как включает в себя водоохранную зону протекающего рядом ручья.

В связи с этими обстоятельствами суд признал здание самостроем и обязал предпринимателя снести его.

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#минэкологии мо
#снос
#одинцовский городской округ
#суд
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Салат «Сельдь под шубой» по семейному рецепту: как правильно приготовить любимое блюдо
23 января 2025, 13:00

Фото: iStock/kolotuschenko

Существует множество способов приготовления и подачи салата «Селедка под шубой», и многие стараются удивить оригинальностью своих рецептов. Тем не менее, в Интернете особенно популярным стал простой и доступный вариант этого блюда. Как правильно его приготовить расскажет «Радио 1».

Ингредиенты:


Сельдь (филе) — 200 г.;
Картофель — 2-3 шт.;
Морковь — 1-2 шт.;
Свёкла — 1-2 шт.;
Лук репчатый — 1 шт.;
Яйцо куриное — 2 шт. (по желанию);
Майонез — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Перец — по вкусу.

Инструкция:


1. Подготовка овощей:


• Отварите картофель, морковь и свёклу в мундире до готовности. Остудите и очистите от кожуры.

• Если используете яйца, отварите их вкрутую и остудите.

Фото: iStock/Irina Gelwich

2. Нарезка ингредиентов:


• Нарежьте филе сельди мелкими кубиками.

• Лук нарежьте мелко.

• Картофель и морковь натрите на крупной терке.

• Свёклу натрите на крупной терке.



3. Сборка салата:


• На плоское блюдо выложите слоями:

Первый слой: картофель (посолить и смазать майонезом).

Второй слой: лук (можно немного обжарить для смягчения вкуса).

Третий слой: сельдь (также можно смазать майонезом).

Четвертый слой: морковь (посолить и смазать майонезом).

Пятый слой: свёкла (посолить и смазать майонезом).

По желанию, сверху можно украсить тертыми яйцами.

Фото: iStock/Valeriy Lushchikov

4. Охлаждение:


• Уберите салат в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Салат «Сельдь под шубой» отлично сочетается с ржаным хлебом, картофельными чипсами или просто как самостоятельное блюдо на праздничном столе. Салат подают в холодном виде, украсив зеленью (например, петрушкой или укропом). Его можно сервировать в порционных тарелках или на большом блюде, нарезанным на порции.

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