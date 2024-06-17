Фестиваль мотофристайла прошел в Дмитрове

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Свыше 5 тысяч зрителей собрал фестиваль мотофристайла в Дмитрове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выступление команды мотофристайла FMX13 в Дмитрове прошло 15 июня.
Следующие выступления спортсменов пройдут в городских округах Серпухов, Коломна и Сергиев Посад.
Вход на выступления команды для всех желающих свободный.
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«Профессиональные спортсмены продемонстрировали жителям и гостям Дмитрова стант — сложнейшие трюки на мотоциклах, и багги — небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах», — рассказали в пресс-службе.
Следующие выступления спортсменов пройдут в городских округах Серпухов, Коломна и Сергиев Посад.
Вход на выступления команды для всех желающих свободный.
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Мира Полтева