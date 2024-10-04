Фестиваль «Золотая осень» пройдет почти на 30 площадках по всей Москве

С 4 по 13 октября в Москве пройдет фестиваль «Золотая осень», на который пригласила всех желающих заместитель мэра Наталья Сергунина. Мероприятие пройдет на 30 площадках столицы и организовано правительством Москвы совместно с министерством сельского хозяйства РФ.