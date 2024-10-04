Фестиваль «Золотая осень» пройдет почти на 30 площадках по всей Москве

Фото: istock/puflic_senior
С 4 по 13 октября в Москве пройдет фестиваль «Золотая осень», на который пригласила всех желающих заместитель мэра Наталья Сергунина. Мероприятие пройдет на 30 площадках столицы и организовано правительством Москвы совместно с министерством сельского хозяйства РФ.
Посетителей ожидает обширная программа, включающая кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации, соревнования, концерты и выставки. Гастрономический маршрут в Камергерском переулке предложит осенние блюда, приготовленные в 20 ресторанах города.
Более 150 фермерских хозяйств из свыше 65 регионов России привезут свои товары. Гости фестиваля смогут приобрести сезонные овощи, ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед, рыбу, грибы и ягоды.
Одной из главных локаций станет Тверская площадь, где пройдут мастер-классы по украшению глиняных тарелок и созданию саше с эфирными маслами. Для детей запланированы спектакли по мотивам русских сказок.
На окружных площадках также организованы концерты, детские мастер-классы и конкурсы. Любители активного отдыха смогут участвовать в соревнованиях «Самый сильный» по поднятию гири и другим дисциплинам.
В этом году фестиваль расширяет свои границы, включая два новых городских рыбных рынка в Косино-Ухтомском и Митине, где повара поделятся рецептами блюд из морепродуктов. В кинопарке «Москино» пройдет гастрофестиваль с участием 30 фермеров и более чем 10 ресторанов, предлагающих дегустации и кулинарные мастер-классы. Для детей предусмотрены развлечения, включая катание на каруселях и мини-тракторах.
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Более 150 фермерских хозяйств из свыше 65 регионов России привезут свои товары. Гости фестиваля смогут приобрести сезонные овощи, ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед, рыбу, грибы и ягоды.
Одной из главных локаций станет Тверская площадь, где пройдут мастер-классы по украшению глиняных тарелок и созданию саше с эфирными маслами. Для детей запланированы спектакли по мотивам русских сказок.
На окружных площадках также организованы концерты, детские мастер-классы и конкурсы. Любители активного отдыха смогут участвовать в соревнованиях «Самый сильный» по поднятию гири и другим дисциплинам.
В этом году фестиваль расширяет свои границы, включая два новых городских рыбных рынка в Косино-Ухтомском и Митине, где повара поделятся рецептами блюд из морепродуктов. В кинопарке «Москино» пройдет гастрофестиваль с участием 30 фермеров и более чем 10 ресторанов, предлагающих дегустации и кулинарные мастер-классы. Для детей предусмотрены развлечения, включая катание на каруселях и мини-тракторах.
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Елена Перлова