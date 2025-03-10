Фильм «Отряд Светлячков» выйдет в прокат 10 апреля 2025 года

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10 апреля 2025 года в кинотеатральный прокат России выйдет патриотический полнометражный игровой фильм «Отряд Светлячков», созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.
Фильм «Отряд Светлячков» — о мальчике, который с помощью сетевых технологий попадает в Крым во время Великой Отечественной войны. Картина демонстрирует служение Отечеству и ответственность за его судьбу, популяризирует историческую память о Великой Отечественной войне, пропагандирует гуманизм, патриотизм, взаимопомощь и взаимоуважение, а также высокие нравственные идеалы.
Картина основана на реальных событиях обороны Аджимушкайских каменоломен и раскрывает героизм простых людей, включая подростков, защищавших родину в мае 1942 года.
Фильм можно посмотреть по программе «Пушкинская карта». Он направлен на патриотическое воспитание молодого поколения. «Отряд Светлячков» является мощным социальным инструментом, который объединяет поколения, пробуждает историческую память и вдохновляет на личностный рост. Проект затрагивает социально важные темы для молодёжи и подчёркивает важность знаний истории своей семьи и страны.
Картина уже получила множество положительных отзывов от первых зрителей и удостоилась наград на российских кинофестивалях.
Для организованных групповых походов на фильм «Отряд Светлячков» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании.
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Картина основана на реальных событиях обороны Аджимушкайских каменоломен и раскрывает героизм простых людей, включая подростков, защищавших родину в мае 1942 года.
Фильм можно посмотреть по программе «Пушкинская карта». Он направлен на патриотическое воспитание молодого поколения. «Отряд Светлячков» является мощным социальным инструментом, который объединяет поколения, пробуждает историческую память и вдохновляет на личностный рост. Проект затрагивает социально важные темы для молодёжи и подчёркивает важность знаний истории своей семьи и страны.
Картина уже получила множество положительных отзывов от первых зрителей и удостоилась наград на российских кинофестивалях.
Для организованных групповых походов на фильм «Отряд Светлячков» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании.
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Элина Позднякова