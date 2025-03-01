«У меня была такая среда: много наркотиков и алкоголя»: неудачные браки Валерии Гай Германики и спасение режиссера в религии

Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)
Сегодня, 1 марта, свой 41-й день рождения празднует Валерия Гай Германика — талантливая российская кинорежиссёр и телеведущая. Её работы вызывают бурные эмоции у зрителей, а личная жизнь не отличается удачными пассиями. Подробнее о творческом пути и неудачных браках режиссёра читайте в материале «Радио 1».
Путь в большое кино
Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)
Валерия Гай Германика родилась в 1984 году в семье журналиста и арт-критика Игоря Дудинского. Сначала Валерия изучала зооинженерию в Тимирязевской академии, но вскоре увлеклась кинематографом и режиссурой. Она окончила независимую школу кино «Интерньюс» и проходила курсы документального кино у Марины Разбежкиной, что стало её стартом в мире большого кино.
Документальный фильм Германики «Девочки» в 2005 году стал успешным, попав в программу фестиваля «Кинотавр», и получил приз за лучшую короткометражку. Её первая большая работа, социальная драма «Все умрут, а я останусь» (2008), была отмечена специальным призом жюри на конкурсе «Золотая камера» и призом «Молодой взгляд» на Каннском кинофестивале. Кроме того, этот фильм получил премию «Ника» в категории «Открытие года». Позже были фильмы «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Да и да», «Обоюдное согласие», все картины поднимали неудобные и замалчиваемые обществом темы. Творчество Валерии Гай Германики вызывает шок и заставляет задуматься, что выделяет ее из числа обычных режиссеров.
Личная жизнь
Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)
О личной жизни Валерии до ее популярности мало что известно. Кто является отцом ее первой дочери, режиссер никогда не рассказывала журналистам. Первую дочку Октавию она родила в 2008 году. В это же время у Валерии был роман с Глебом Самойловым, лидером рок-группы «Агата Кристи». Эти отношения были довольно запутанными и осложнялись наркозависимостью певца. Германика мечтала о семейной жизни, помогала ему бороться с зависимостью, но отношения ни к чему не привели, и пара вскоре рассталась.
Следующим возлюбленным режиссера стал танцор Вадим Любушкин. Пара познакомилась в проекте «Танцы со звездами», танцевальные страсти перешли в жизнь, и в июле 2015 года пара расписалась. После свадьбы новоиспеченная супруга узнала о том, что она стала второй женой. Любушкин вступил в брак с Валерией, не оформив развода со своей первой супругой, гражданкой Америки Анной Мазуренко. Двоеженец Любушкин пожалел 400 долларов на развод, этим и оправдал свой поступок. Брак продлился 4 месяца, однако Гай Германика решила оставить от него ребенка. В 2016 году Валерия родила дочь Северину.
Спустя три года после рождения второй дочери Валерия снова вышла замуж за бизнесмена Дениса Молчанова. Летом 2019 года режиссер появилась на публике с новой пассией и с явно заметным животом. В ноябре у неё родился мальчик, и она назвала его Августом. Четыре года длилось семейное благополучие, но его омрачило обвинение Молчанова в незаконном хранении оружия и веществ, которые поначалу были приняты за наркотики.
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Религия в жизни Валерии Гай Германики
Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)
В возрасте 27 лет Валерия Гай Германика обратилась к вере. По её словам, она осознала, что «пришла смерть».
«У меня была такая среда — музыканты, панки, субкультура, готы. Много наркотиков, алкоголя. Люди умирали. Умерла Эми Уайнхаус, когда ей было 27, а мне как раз было 27, это был тревожный звоночек. К этому времени я уже побывала во всяких больницах и перед днем рождения попросила одну свою подругу, которая часто ходила к одному необыкновенному батюшке, меня отвести. Потому что пора писать завещание. Пришла я к нему, отец Дмитрий, который тогда служил в храме священномученика Антипы в Москве. Я пришла, и он меня начал как-то взращивать в духовном плане. Стало спокойнее. Я нашла путь к вечной жизни. То, что человеку, который вечно думает и рефлексирует, необходимо», — цитирует слова Германики издание buro247.ru.
Хотя в своих произведениях Валерия не стесняется в выражениях и не боится быть откровенной, она разделяет ценности, которые сегодня пропагандирует российское государство. Она решительно выступает против любой оппозиции и поддерживает правительство. Она не участвует в демонстрациях и считает, что «всякая власть — от Бога». По словам режиссёра, она воспитывает своих детей, основываясь на традиционных православных ценностях и патриархальных семейных взглядах. Она считает себя «последним человеком в стране, которого можно назвать феминисткой».
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