В конце мая популяция клещей достигает максимума: как уберечь домашнего питомца
В конце мая популяция иксодовых клещей достигает годового пика. Владельцам домашних животных стоит серьезно задуматься о том, как обезопасить своих питомцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Клещи переносят множество опасных инфекций: эрлихиоз, тейлериоз, гепатозооноз, болезнь Лайма, а также часто встречающиеся у собак бабезиоз и анаплазмоз. Без своевременного лечения заболевания быстро прогрессируют и нередко приводят к гибели.
Симптомы заражения у питомцев могут проявиться не сразу — инкубационный период длится от нескольких дней до трёх недель. Классические признаки (вялость, отказ от еды, высокая температура, сильная жажда, изменение цвета мочи) обычно возникают на третьи–пятые сутки, но иногда болезнь протекает бессимптомно.
Для профилактики желательно использовать пероральные препараты, капли на холку и специальные ошейники. Средство подбирают индивидуально по весу, породе и состоянию здоровья животного.
Удалять клеща лучше специальным инструментом (крючком или петлёй): захватить у самой кожи и выкрутить несколькими оборотами. Необходимое приспособление можно купить в ветеринарной аптеке. Если питомец уже подцепил клеща, а инструмента дома нет, то подойдёт обычный тонкий пинцет. Собеседники RT предостерегли: сдавливать тело клеща при извлечении категорически нельзя.
После удаления паразита за домашним любимцем наблюдают минимум две недели. В этот период лучше не выезжать за город, чтобы при ухудшении состояния быстро доставить животное в клинику.