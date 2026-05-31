В конце мая популяция клещей достигает максимума: как уберечь домашнего питомца

31 мая 2026, 06:18

RT: В Роскачестве дали советы по защите питомцев от клещей с опасными инфекциями

В конце мая популяция иксодовых клещей достигает годового пика. Владельцам домашних животных стоит серьезно задуматься о том, как обезопасить своих питомцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.





Клещи переносят множество опасных инфекций: эрлихиоз, тейлериоз, гепатозооноз, болезнь Лайма, а также часто встречающиеся у собак бабезиоз и анаплазмоз. Без своевременного лечения заболевания быстро прогрессируют и нередко приводят к гибели.



Симптомы заражения у питомцев могут проявиться не сразу — инкубационный период длится от нескольких дней до трёх недель. Классические признаки (вялость, отказ от еды, высокая температура, сильная жажда, изменение цвета мочи) обычно возникают на третьи–пятые сутки, но иногда болезнь протекает бессимптомно.



