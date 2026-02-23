Мошенники придумали новую схему со «скрытыми подписками» для кражи личных данных

23 февраля 2026, 04:29

Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма с якобы опцией отмены подписок

Фото: iStock/Techa Tungateja

Мошенники начали рассылать россиянам письма о якобы обнаруженных скрытых подписках с предложением их «отменить». Об этом пишет РИА Новости со сссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.





Злоумышленники отправляют сообщения на электронную почту или проводят рассылку по телефону. Они утверждают, что обнаружено несколько скрытых подписок, и просят собеседника кликнуть на предоставленную ссылку для их отмены.



Ссылка перекинет жертву на фишинговый сайт, копирующий интерфейс банка или платёжной системы. Там россиянам посоветуют «войти в аккаунт» или «подтвердить карту». Делать этого не стоит, иначе мошенники получат доступ к личным данным.





«Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки», — напомнили эксперты.