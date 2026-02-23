Мошенники придумали новую схему со «скрытыми подписками» для кражи личных данных
Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма с якобы опцией отмены подписок
Мошенники начали рассылать россиянам письма о якобы обнаруженных скрытых подписках с предложением их «отменить». Об этом пишет РИА Новости со сссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники отправляют сообщения на электронную почту или проводят рассылку по телефону. Они утверждают, что обнаружено несколько скрытых подписок, и просят собеседника кликнуть на предоставленную ссылку для их отмены.
Ссылка перекинет жертву на фишинговый сайт, копирующий интерфейс банка или платёжной системы. Там россиянам посоветуют «войти в аккаунт» или «подтвердить карту». Делать этого не стоит, иначе мошенники получат доступ к личным данным.
Дачникам напомнили об изменении правил использования участков с начала весны
«Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки», — напомнили эксперты.Особенно активно эту схему применяют в отношении онлайн-покупателей. В «Мошеловке» отмечают, что после новогодних трат многие действительно проверяют и отменяют ненужные подписки, чем и пользуются аферисты.
Специалисты подчеркнули, что все подписки управляются только в личных кабинетах сервисов или в настройках магазина приложений. Лучше зайти в них напрямую, есть есть необходимость проверить свой аккаунт или отменить лишние списания.