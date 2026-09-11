Финэксперт рассказала, как обезопасить банковскую карту ребенка
Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева рекомендовала родителям ограничивать функции банковских карт, оформленных на детей. В частности, эксперт считает полезным запрет на покупки через интернет и отдельный счет без доступа к накоплениям взрослых.
В беседе с Москвой 24 Карпычева отметила, что знакомство ребенка с личными финансами лучше начинать с наличных. Купюры помогают понять, что после каждой покупки денег становится меньше. При безналичной оплате траты воспринимаются как изменение цифр на экране, без ощущения реального расставания со средствами.
Если карта все же нужна, ее стоит подключать к отдельному счету. Такая мера защитит родительские деньги от случайных списаний и даст взрослым полный контроль над суммой, доступной школьнику.
Эксперт посоветовала заранее установить ограничения на расходы за день, неделю и месяц. Лимиты помогут ребенку планировать бюджет и не тратить весь доступный остаток сразу после пополнения.
Кроме того, родителям следует подключить уведомления обо всех операциях по карте. Сообщения позволят отслеживать время, место и размер покупки. Карпычева призвала выяснить у банка, можно ли полностью заблокировать платежи в интернете.
Отдельное внимание необходимо уделить защите от мошенников. Ребенку важно объяснить, что реквизиты карты, коды из СМС и данные из банковских уведомлений нельзя сообщать никому, включая друзей. Не следует и переводить деньги по чужой просьбе, даже если обращается знакомый человек. В подобных схемах школьника могут использовать в роли дроппера — посредника для незаконного вывода средств.
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