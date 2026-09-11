Финэксперт рассказала, как обезопасить банковскую карту ребенка

11 сентября 2026, 09:10

Финэксперт Карпычева посоветовала отключать онлайн-оплату на детских картах

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева рекомендовала родителям ограничивать функции банковских карт, оформленных на детей. В частности, эксперт считает полезным запрет на покупки через интернет и отдельный счет без доступа к накоплениям взрослых.