ФИПИ опубликовал отчет о типичных ошибках выпускников на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений обнародовал данные анализа результатов Единого государственного экзамена 2025 года, выявив ключевые проблемные зоны в подготовке выпускников. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Согласно отчету ФИПИ, средний балл на ЕГЭ по русскому языку снизился с 63,88 в 2024 году до 60,87 в 2025 году. Наибольшие трудности у выпускников вызвали задания базового уровня, в частности, правописание частиц «не» и «ни»: с заданием №13 справились лишь 46% сдающих, многие ошиблись в написании слова «(не)даром», не сумев верно определить его значение в контексте.
Популярный среди школьников экзамен по обществознанию показал значительные пробелы в системных знаниях. Каждый четвертый выпускник (23%) не преодолел минимальный порог. Учащиеся испытывали трудности с объяснением смысла презумпции невиновности и понятия светского государства, путались в полномочиях уровней власти и слабо понимали экономические процессы.
Результаты ЕГЭ по истории выявили проблемы с освоением материала по XX веку и неумение работать с источниками и картами. При этом 9% сдающих не набрали минимального балла. Школьники часто ошибались в вопросах, связанных с историей культуры и именами исторических личностей, а также испытывали трудности с установлением причинно-следственных связей.
