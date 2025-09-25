Минпросвещения разослало школам инструкции на случай атак дронов
Министерство просвещения Российской Федерации обеспечило все школы страны документами и четкими алгоритмами действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева, дважды в год во всех школах проходят тренировки, где отрабатывают поведение при различных чрезвычайных ситуациях, включая угрозу с использованием беспилотников. В апреле 2024 года такие учения были организованы Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.
Как отметил Бугаев, учебные заведения получили все необходимые документы и схемы действий для отработки этого сценария. Актуальность этих мер подтверждается инцидентами, подобными атаке на школу в поселке Форос в Крыму 21 сентября, где в результате падения БПЛА погибли люди и был причинен ущерб зданию.
Ранее, в августе 2025 года, Минпросвещения также инициировало специальные двухдневные антитеррористические учения для сотрудников образовательных организаций, включая детские сады, чтобы проверить их готовность к действиям при угрозе проникновения террориста или обнаружения взрывного устройства.
