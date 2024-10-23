Физиотерапевт разоблачил утверждение о 10 тысячах шагов в день

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В настоящее время со всех сторон говорится о том, что для поддержания активности следует поддерживать «10 000 шагов в день». Правда это или маркетинг?
Физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказал, откуда взялось утверждение про обязательно 10 000 шагов в день.
Он добавил, что и в этом утверждении есть секрет, потому что эта восьмичасовая норма касается спортивной тренировки, а не простой ходьбы.
По его словам, в движении самое главное — укреплять большие ягодичные мышцы, потому что они являются стабилизатором всего туловища.
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«Вспомним историю: 1964 год, олимпиада в Токио. Там японцы презентуют первый в мире шагомер, где нарисован иероглиф, похожий на шагающего человечка. Он означал 10 тысяч шагов. Современные физиологи изучили это, и оказалось, что есть между 8 тысячами шагами и 12 разницы нет, но есть разница между шестью тысячами и восемью огромная. Поэтому рекомендуется все-таки делать 8 тысяч шагов», — объяснил биомеханик.
Он добавил, что и в этом утверждении есть секрет, потому что эта восьмичасовая норма касается спортивной тренировки, а не простой ходьбы.
«8 тысяч шагов — это именно тренировка в спортивной форме и обуви. Когда пошли свою дистанцию. Для современного человека минимальная двигательная активность в течение дня — 25-30 тысяч шагов в день», — заявил эксперт.
По его словам, в движении самое главное — укреплять большие ягодичные мышцы, потому что они являются стабилизатором всего туловища.
«Делать разнообразные ягодичные мосты, планки на спине или боку. Также очень полезно ходить вниз по ступенькам. Там будут работать все стабилизаторы. Во многих офисах стоят поднимающиеся стулья: можно за ним сидеть, а можно стоять, а это улучшит кровообращение», — посоветовал физиотерапевт.
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Анастасия Бондарева