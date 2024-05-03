Флот в Севастополе проводит тренировки расчётов в районе мыса Херсонес

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о тренировке расчётов флота в районе мыса Херсонес. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, обстановка в регионе спокойная. Учения будут проводиться до 12:30 по мск.
В тренировке будут задействованы расчеты ППДО. Стрельба будет вестись из разного вида оружия.
Прежде заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что любой военный флот, который не относится к черноморским странам, не должен проходить через Босфор. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В тренировке будут задействованы расчеты ППДО. Стрельба будет вестись из разного вида оружия.
Прежде заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что любой военный флот, который не относится к черноморским странам, не должен проходить через Босфор. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова