ФНС готовит к закрытию очередную компанию Никиты Ефремова*

24 декабря 2025, 13:17

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба выяснила, что компания «Ефремов Чисто», связанная с блогером и предпринимателем Никитой Ефремовым*, предоставила недостоверные данные об адресе регистрации.





По данным «Постньюс», речь идет об адресе массовой регистрации, что является основанием для начала процедуры ликвидации юрлица.





«Согласно данным ЕГРЮЛ, среднесписочная численность сотрудников компании снижена до нуля. Это указывает на то, что юрлицо находится на пути к закрытию», — говорится в материале издания.