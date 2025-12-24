ФНС готовит к закрытию очередную компанию Никиты Ефремова*
Федеральная налоговая служба выяснила, что компания «Ефремов Чисто», связанная с блогером и предпринимателем Никитой Ефремовым*, предоставила недостоверные данные об адресе регистрации.
По данным «Постньюс», речь идет об адресе массовой регистрации, что является основанием для начала процедуры ликвидации юрлица.
«Согласно данным ЕГРЮЛ, среднесписочная численность сотрудников компании снижена до нуля. Это указывает на то, что юрлицо находится на пути к закрытию», — говорится в материале издания.
Так, налоговая вскоре может направить иск в суд с требованием признать регистрацию недействительной.
До этого Арбитражный суд Москвы уже признал недействительной регистрацию компании «Ефремов Интернет».
Напомним, 10 декабря Химкинский суд вынес приговор за финансирование экстремистской деятельности блогеру Никите Ефремову*. Его признали виновным и назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.