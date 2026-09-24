Форум коллекционеров книги художника и печатной графики скоро начнется в Питере
В Петербурге со 2 по 4 октября в четвертый раз пройдет Форум коллекционеров книги художника и печатной графики. Площадкой станет Библиотека книжной графики. Об этом сообщает «Петербургский Дневник».
Мероприятие продлится три дня. Посетителей ждут дискуссии, медиации и круглые столы. В материале уточняется, что во время форума книгоиздатели, коллекционеры, а также 16 известных мастеров бук-арта и графики из разных городов России покажут гостям свои раритеты. К ним присоединятся представители французской школы дизайна Efet Studio Crea.
Центром экспозиции станет альманах «Садок Судей III», собранный из обойных листов и посвященный 140-летию Велимира Хлебникова. В нем представлены стихи поэта Константина Кедрова, работы композитора Владимира Мартынова, а также рисунки Леонида Тишкова, Игоря Иогансона и других известных авторов.
Ранее «Радио 1» передавало, что 28 сентября 2026 года во всех регионах России стартует первый в новом сезоне «Урок цифры». Тема — искусственный интеллект и 3D-технологии. Подробности читайте здесь.
Читайте также: