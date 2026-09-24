Форум коллекционеров книги художника и печатной графики скоро начнется в Питере

24 сентября 2026, 07:11

Форум коллекционеров книги художника и печатной графики пройдет в Петербурге в октябре

Фото: iStock/Canetti

В Петербурге со 2 по 4 октября в четвертый раз пройдет Форум коллекционеров книги художника и печатной графики. Площадкой станет Библиотека книжной графики. Об этом сообщает «Петербургский Дневник».