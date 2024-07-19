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Фотографии «окровавленного» хирурга из украинской больницы «Охматдет» оказались постановкой

Фотографии хирурга из украинской больницы «Охматдет» оказались постановочными
19 июля 2024, 15:18
Фото: iStock/ShutterOK

Фото: iStock/ShutterOK

Кадры с медиком в окровавленной одежде из украинской больницы «Охматдет», которые тиражировались на Западе, оказались постановочными. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские СМИ.
В сети появились кадры, на которых украинский полицейский обливает из пакета красной жидкостью человека в медицинском халате. После чего этот же «врач» появится в качестве сотрудника больницы «Охматдет» на кадрах, опубликованных мировыми изданиями.




Напомним, 8 июля ракета попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе.



Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подмосковных водителей в выходные проверят на трезвость и подарят алкотестеры
19 июля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рейды по проверке водителей на предмет употребления спиртных напитков проведут на территории Московской области в ближайшие выходные, 20 и 21 июля, в рамках социального раунда «Трезвый водитель», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Суть этого метода состоит в том, чтобы проверить максимальное количество водителей на выбранном участке, потом переместиться на другую точку и провести тотальную проверку там», — говорится в сообщении.
Кроме того, отдельные группы ДПС будут проводить выборочные проверки.

В ходе рейдов водителям также планируется вручать информационные буклеты, дополненные трубкой трезвости — чтобы человек, прежде чем садиться за руль, мог сам проверить концентрацию паров алкоголя в своём дыхании.

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Врач назвала эффективные упражнения для улучшения сексуальной функции у мужчин
Врач Попова: упражнения улучшают сексуальную функцию у мужчин
19 июля 2024, 15:40

Фото: iStock/Denisfilm

Врач-уролог Марина Попова заявила, что регулярные физические упражнения помогают поддерживать и улучшать сексуальную функцию у мужчин. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что упражнения способствуют правильному регулированию тестостерона и эстрогена в организме, а также помогают сжигать жир, что положительно сказывается на половой функции у мужчин. По словам специалиста, в число наиболее эффективных упражнений для поддержания сексуальной функции у мужского пола входят: подъем таза от пола, наклоны спины в положении стоя, вращение бедрами, приседания и отжимания.

Примечательно, что интенсивность упражнений следует повышать постепенно, а эффект будет заметен исключительно при регулярных тренировках.

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#секс
#отношения
#любовь
#врач
#здоровье
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Украинцами запрещено пожимать руки российским спортсменам на Олимпийских играх
URA.ru: украинские спортсмены не поприветствуют россиян на ОИ-2024
19 июля 2024, 15:24

Фото: IStock/Alexandros Michailidis

Президент украинского олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже, в том числе пожимать им руки, передает URA.ru.
Он отметил, что этот вопрос решен с европейскими спортивными организациями и договоренность окончательная.

Ранее ведущие российские телеканалы сообщили, что не планируют устраивать показ будущих Олимпийских игр в Париже. Эту идею поддержал режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, который отметил, что все, кто действительно хотят посмотреть соревнования, найдут для этого другой способ.

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#космос
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#компенсации
#олимпиада 2024
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В Клину спасатели освободили котёнка, застрявшего под капотом
19 июля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, застрявшего в моторном отсеке легкового автомобиля, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в подмосковном Клину, сообщает пресс-служба ведомства.
«За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она рассказала, что перед поездкой обнаружила одного котёнка под своей машиной. Она достала его и отдала обратно маме-кошке, живущей во дворе. Однако когда начала движение, то снова услышала мяуканье. Тогда женщина остановилась и позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели обследовали автомобиль и выяснили, что котёнок забрался в узкое отверстие под двигателем и не может вылезти оттуда. Чтобы вызволить пленника, спасатели сняли колесо машины.

Освобождённого котёнка женщина привезла обратно во двор — к его семье.

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#животные
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Воробьёв: Образовательный комплекс «Полёт» в Красногорске сдадут досрочно
19 июля 2024, 15:02

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Воспитательно-образовательный комплекс «Полёт», включающий школу на 1500 учеников и детсад на 200 мест, возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца лета — на год раньше, чем планировалось. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Павшинской Пойме мы возводим один из самых крупных образовательных комплексов Подмосковья. Откроем его на год раньше, чем планировали: уже этой осенью «Полёт» примет ребятишек. Мы были на объекте полгода назад, сегодня комплекс готов на 90%», — сказал глава региона.
Он добавил, что активно ведётся формирование педагогиеского состава образовательного комплекса: из 111 учителей набраны уже 96.

«Среди педагогов «Полёта» есть кандидаты наук, наставники стобалльников по математике, истории, русскому языку, мастера спорта и КМС, финалисты региональных этапов конкурса «Учитель года». Мы продолжаем набор специалистов», — отметил Андрей Воробьёв.
Сейчас в здании общей площадью 26,5 тыс. квадратных метров ведётся пусконаладка инженерных систем, завершается отделка помещений, а на прилегающей территории обустраивают площадки для спорта и отдыха. Отмечается, что в рамках программы «Открытый стадион» пришкольной спортивной инфраструктурой в свободное от уроков время смогут пользоваться местные жители.

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#красногорск
#строительство
#андрей воробьёв
#школа
#детский сад
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Строительная готовность школы на 1550 мест в Ленинском округе превысила 85%
19 июля 2024, 14:33

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1550 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, а настоящее время строительная готовность объекта составляет свыше 85 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте завершают фасадные работы. Ведётся монтаж инженерных сетей и отделка помещений, а также сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории проводится благоустройство. В работах задействованы 330 человек, используется десять единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Школа разделена на два блока — для младшеклассников на 600 мест и для учеников средней и старшей школы на 950 мест. Общая площадь здания составляет 23,5 тыс. квадратных метров.

Сдать новую школу в эксплуатацию должны до начала учебного года.

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#ленинский городской округ
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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«Отвратительная работа»: Лукашенко подверг критике реакцию на последствия бури в стране
Лукашенко: адекватной реакции на последствия бури от глав регионов не было
19 июля 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах республики не было адекватной реакции на последствия бури, обрушившейся на страну в минувшие выходные. Его слова приводит БелТА.
Президент отметил, что каких-либо активных действий местных властей по устранению последствий непогоды не было предпринято. Он обратил внимание на своевременность энергетических служб и героизм отдельных людей.

В остальном глава Беларуси назвал проделанную работу глав регионов «отвратительной». Он пообещал принять жесткие меры и обратил внимание на первоочередность восстановления крыш поврежденных домов.

15 июля сообщалось, что сильные грозы нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии.

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#президент
#белоруссия
#меры
#режим
#александр лукашенко
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На биостанции в Мытищах родился пятнистый оленёнок
19 июля 2024, 14:16

Фото: Валерия Исаева

В семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш, передаёт корреспондент Валерия Исаева.
«Неделю назад самка оленя спрятала новорожденного в высокой траве, выходя только на кормление. Сейчас малыш уже окреп, встал на ноги и с интересом осваивает территорию вольера вместе с мамой», — говорится в сообщении.
По оценке специалистов, оленёнок полностью здоров, он хорошо есть и набирает вес.

«Мы наблюдаем за развитием малыша и стараемся не мешать. В первые недели жизни особенно важно ограничить контакт оленёнка с людьми. Малышу нужно проводить больше времени наедине с мамой», — рассказала специалистка по экологическому просвещению Анна Ткачёва.
Сейчас сотрудники биостанции максимально охраняют детёныша и его маму от людей, а экскурсантам, посещающим биостанцию, объясняют, как важно сохранять дистанцию, наблюдая за оленями, чтобы животные не меняли своё привычное поведение.

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#лосиный остров
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В Серебряных Прудах построят новый водозаборный узел
19 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах создадут новый водозаборный узел с сетями водоснабжения. К строительству приступят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Исполняющий обязанности главы округа Виталий Федонин вместе с представителями снабжающей организации встретился с жителями улицы Свободная. Из-за интенсивного разбора воды в жару там происходят перебои с подачей холодной воды. Насосы не справляются с нагрузкой. Проблема будет решаться кардинально – построят новый водозаборный узел с сетями водоснабжения», – говорится в сообщении.
По данным администрации, уже запущена процедура определения подрядчика. Пока же власти округа вместе с жителями приняли решения о подвозе воды.

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#подмосковье
#московская область
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