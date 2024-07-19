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Кадры с медиком в окровавленной одежде из украинской больницы «Охматдет», которые тиражировались на Западе, оказались постановочными. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские СМИ.
В сети появились кадры, на которых украинский полицейский обливает из пакета красной жидкостью человека в медицинском халате. После чего этот же «врач» появится в качестве сотрудника больницы «Охматдет» на кадрах, опубликованных мировыми изданиями.
Напомним, 8 июля ракета попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, 8 июля ракета попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова