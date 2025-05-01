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Французам не достались свежие багеты из-за запрета пекарням работать 1 мая

Фото: iStock/ sergeyryzhov

Фото: iStock/ sergeyryzhov

Жители Франции остались сегодня без свежих багетов, поскольку пекарням нельзя работать в День труда, сообщил телеканал BFM TV.
Президента Национальной конфедерации пекарен и кондитерских изделий Доминик Анракт обратил внимание, что свежей выпечки в праздничный день не отведали порядка 12 миллионов человек.

«Очевидно, я не считаю это нормальным. Тем более что мы думали, что мы необходимы, как пресса и другие профессии», — выразил свое мнение Доминик Анракт.

Напомним, что во Франции 1 мая является государственным выходным, и в этот день по закону нельзя трудиться большинству людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Телеграм-канале рассказал про трудовую династию региона. В Мытищах живёт семья Бобровник (Кругликовых). Если собрать общий стаж членов династии, то они уже на протяжении 290 лет создают шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.

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#1 мая
#праздник
#работа
ГД предложила ввести пожизненный бесплатный проезд для родившей в метро россиянки
01 мая 2025, 13:57

Фото: iStock/ Iana Pronicheva

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести пожизненный бесплатный проезд в метро россиянке, которая родила на станции «Чистые пруды», и ее ребенку. Об этом парламентарий объявил в разговоре с агентством РИА Новости.
«Потрясающая история в сердце московского метро. Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро», — обратил внимание парламентарий.

Дмитрий Гусев отметил, что такой подарок позволит новоиспеченной матери и ее малышу вспоминать о дне, когда «подземка стала местом рождения новой жизни».

Со слов депутата, он уже направил такое предложение главе столичного Дептранса Максиму Ликсутову. Еще Гусев признался, что собирается отметить думской наградой ординатора, которая оказалась рядом и приняла роды.

Ранее сообщалось, что создатель «Синего трактора», продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский, направил в суд около двух тысяч исков для защиты своих прав на проект.

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#проезд
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«Месяц ада»: у погибшего от укуса малярийного комара россиянина осталась беременная жена
У погибшего от укуса малярийного комара Ларионова осталась беременная жена
01 мая 2025, 13:36

Владислав и Камилия Ларионовы (фото: Instagram* @vladi_larionov)

Управляющий автосалоном Владислав Ларионов, вернувшийся из Африки, скончался в больнице Ульяновска. Его беременная жена оказалась в сложной ситуации.
Два года назад Камилия вышла замуж за директора автофирмы Владислава. Пара очень любила путешествовать и строила планы на будущее. Супруги приобрели квартиру, автомобиль и начали планировать ребёнка. Однако семейное счастье разбил несчастный случай.

В конце февраля Ларионовы отправились в Танзанию. Во время поездки в Занзибар 35-летнего Владислава укусил малярийный комар. О болезни мужчина узнал лишь после возвращения в Ульяновск.

«Первые симптомы появились, когда они вернулись в Россию. Сначала у него поднялась температура до 39 градусов, всё было как при гриппе. Мы вызвали скорую. Тогда врачи подумали, что у него действительно грипп, забирать не стали», – рассказал брат Камилии Альберт в беседе с KP.ru.
Спустя три-четыре дня состояние Владислава резко ухудшилось. Его госпитализировали, и в течение месяца врачи боролись за его жизнь.

Владислав Ларионов скончался 10 апреля. Это первый смертельный случай от малярии в Ульяновске. Спустя два дня мужчину похоронили. Семья не собиралась афишировать произошедшее, но история просочилась в СМИ.

Теперь же выяснилось, что вдова Владислава беременна. Близкие стараются утешать девушку и помогать ей пережить трагедию без вреда для ребёнка.

К тому же, после смерти мужа на Камилию свалилась ипотека и долги по кредитам. У девушки нет возможности погасить задолженности, поскольку этим всегда занимался Владислав.

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Скончалась 102-летняя заслуженная артистка РФ Ирина Кострова
01 мая 2025, 13:16

Ирина Кострова (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась 1 мая на 103-м году жизни. О трагедии в своем Teлеграм-канале сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин.
«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш «Москонцерт», — отмечалось в сообщении.

Как уточнялось на сайте «Москонцерта», церемония прощания с заслуженной артисткой России пройдет в 4 мая в 12:00 по московскому времени на сцене «Москонцерт-холла». Подчеркивалось, что все 102 года своей жизни актриса «была в строю» и до последних своих дней активно участвовала в деятельности «Москонцерта».

«Ирина Кострова навсегда останется в нашей памяти и памяти многих зрителей как мастер художественного слова и человек невероятной жизненной силы», — обратили внимание в организации.

Ирина Кострова появилась на свет в 1923 году. Она появлялась на сцене Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»), Театра на Таганке. В 2023 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Ирина Кострова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».

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#артист
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Психолог рассказала, как вернуться в работу после длинных майских выходных
Психолог Цай: можно составить календарь планов для легкого выхода из праздников
01 мая 2025, 12:03

Фото: iStock/Maria Korneeva

Наступили длительные выходные, после которых вернуться в работу не так легко.
Психолог-бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай в беседе с «Радио 1» рассказала, что важно заранее подготовиться к выходу из праздников.

«Мы можем запланировать какие-то действия, чтобы это не было для нас неожиданным стрессом. То есть нам нужен определенный план, который мы, договариваясь с собой лично, планируем соблюдать. Можно составить свой календарь дел, чтобы видеть заранее то, что предстоит», — сказала эксперт.

По ее словам, на выходных нужно переключать мозг на другую деятельность, заниматься тем, что приносит радость.

«Поехать в парк, хорошенько прогуляться, подышать свежим воздухом, насытиться какими-то объектами культуры и искусства. Нужно не менять режим и пить витамины», — рассказала психолог.

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#майские праздники
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У Крымского моста наблюдается очередь из нескольких тысяч автомобилей
У Крымского моста наблюдается очередь из более трех тысяч автомобилей
01 мая 2025, 11:57

Фото: iStock/ chris-mueller

Больше трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщил Телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства», — отмечалось в публикации.

В очереди придется простоять порядка четырех часов, подчеркнули в канале.
Со стороны Керчи в очереди ждут 450 автомобилей, они проезжают спустя примерно два часа.

Огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно наблюдаются в период майских праздников. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, на подъезде со стороны Краснодарского края введут дополнительную полосу для движения и досмотра. Еще в Минтрансе обещали увеличить количество пунктов досмотра на время туристического сезона.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия возобновляют регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва.

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#пробки
#крымский мост
#автомобили
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