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Жители Франции остались сегодня без свежих багетов, поскольку пекарням нельзя работать в День труда, сообщил телеканал BFM TV.
Президента Национальной конфедерации пекарен и кондитерских изделий Доминик Анракт обратил внимание, что свежей выпечки в праздничный день не отведали порядка 12 миллионов человек.
Напомним, что во Франции 1 мая является государственным выходным, и в этот день по закону нельзя трудиться большинству людей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Телеграм-канале рассказал про трудовую династию региона. В Мытищах живёт семья Бобровник (Кругликовых). Если собрать общий стаж членов династии, то они уже на протяжении 290 лет создают шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.
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«Очевидно, я не считаю это нормальным. Тем более что мы думали, что мы необходимы, как пресса и другие профессии», — выразил свое мнение Доминик Анракт.
Напомним, что во Франции 1 мая является государственным выходным, и в этот день по закону нельзя трудиться большинству людей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Телеграм-канале рассказал про трудовую династию региона. В Мытищах живёт семья Бобровник (Кругликовых). Если собрать общий стаж членов династии, то они уже на протяжении 290 лет создают шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.
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Ольга Енгалычева