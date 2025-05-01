У Крымского маста наблюдается очередь из нескольких тысяч автомобилей

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Больше трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщил Телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства», — отмечалось в публикации.
В очереди придется простоять порядка четырех часов, подчеркнули в канале.
Со стороны Керчи в очереди ждут 450 автомобилей, они проезжают спустя примерно два часа.
Огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно наблюдаются в период майских праздников. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, на подъезде со стороны Краснодарского края введут дополнительную полосу для движения и досмотра. Еще в Минтрансе обещали увеличить количество пунктов досмотра на время туристического сезона.
Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия возобновляют регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва.
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