ФСБ раскрыла новые свидетельства расправ над жителями Крыма
Крымское главное управление ФСБ РФ раскрыло архивы о расправах над мирными жителями и военнопленными в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство сообщило, что материалы показывают огромный масштаб геноцида на полуострове. В папках сохранились сведения о преступлениях немецко-румынских оккупантов. Среди рассекреченных материалов есть снимки жертв массовых расстрелов под Керчью. Эти кадры, по оценке силовиков, наглядно раскрывают сущность нацизма и последствия «нового порядка».
По информации ФСБ, органы НКВД СССР зафиксировали убийство более 7 тысяч безоружных жителей Керченского полуострова в 1941 году. Следователи включили эти факты в число ключевых доказательств военных преступлений и геноцида советского народа.
