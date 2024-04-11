ФСБ показала кадры срыва спланированной Британией высадки ВСУ в Херсонской области

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Опубликована видеозапись, на которой видно, как российские спецслужбы совместно с Минобороны РФ пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу, спланированную спецслужбами Великобритании. Запись опубликовало издание РИА Новости.
На кадрах видно, как по лодке с украинскими диверсантами наносится удар. Далее показано оружие, которое было изъято у бойцов ВСУ.
Сообщается, что один десантник ВСУ взят в плен, остальных удалось ликвидировать.
Прежде сообщалось, что сотрудник ФСБ рассказал о том, как Британия планирует украинские теракты. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что один десантник ВСУ взят в плен, остальных удалось ликвидировать.
Прежде сообщалось, что сотрудник ФСБ рассказал о том, как Британия планирует украинские теракты. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова