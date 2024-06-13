ФСБ: в Ингушетии задержали чиновников за хищение более одного миллиарда рублей

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За хищение более одного миллиарда рублей задержаны чиновники в Ингущетии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России. По предварительной информации, в организованную группу входили чиновники, а также неустановленные лица и жители республики.
Также сообщается, что в период с 2019 по 2022 год похищены выделенные из бюджета средства, предназначенные, чтобы реализовать господдержку для семей с детьми.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Произведены 15 обысков в домах и на работе у подозреваемых. Два фигуранта находятся под стражей, а еще один под домашним арестом.
До этого депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн сообщал о задержании директора Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова по делу о финансовых махинациях на сумму больше 100 миллионов рублей.
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Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Произведены 15 обысков в домах и на работе у подозреваемых. Два фигуранта находятся под стражей, а еще один под домашним арестом.
До этого депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн сообщал о задержании директора Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова по делу о финансовых махинациях на сумму больше 100 миллионов рублей.
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Никита Кротов