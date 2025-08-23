В Ростовской области 38 поездов задержаны после инцидента с беспилотником
На железнодорожном участке в Ростовской области возник временный сбой в движении поездов. Как сообщает пресс-служба РЖД, инцидент произошёл минувшей ночью в районе станции Сергеевка на перегоне Россошь — Сохрановка.
По информации компании, причиной стало повреждение контактной сети, вызванное падением беспилотного летательного аппарата. Движение поездов было приостановлено для ликвидации последствий.
Работы по восстановлению инфраструктуры были проведены оперативно, и движение удалось возобновить. Однако часть составов выбилась из графика. На данный момент с отставанием следуют 38 поездов, максимальная задержка оценивается в 3 часа 40 минут.
Ранее сообщалось о том, что в ту же ночь в нескольких районах Ростовской области были сбиты беспилотники. На местах падения их обломков пожарные подразделения ликвидировали возгорания.
