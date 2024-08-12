ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии

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Лидеры этнических группировок и наркоторговцы организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. УФСИН РФ проведет проверку информации об этом, пишут «Известия».
Ранее издание опубликовало снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен банкет. Около сорока человек собрались в одном помещении за столом, где были шашлыки, фрукты, пицца и напитки. Торжество проходило 20 июля. Один из сотрудников уголовно-исполнительной системы праздновал свой день рождения.
Пресс-служба также рассказала газете, что заключенные могут заказывать и покупать готовую еду в магазине при учреждении. Это делается за счет денег, заработанных на производстве или переведенных на их личные счета родственниками.
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«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — отмечается в материале.
Пресс-служба также рассказала газете, что заключенные могут заказывать и покупать готовую еду в магазине при учреждении. Это делается за счет денег, заработанных на производстве или переведенных на их личные счета родственниками.
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Дарья Осипова