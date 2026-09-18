В Подмосковье заработал ситуационный центр наблюдения за выборами

18 сентября 2026, 09:33

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ситуационный центр наблюдения за выборами открылся в подмосковном исполнительном комитете «Единой России» в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Центр проработает до окончания голосования 20 сентября. Туда будет поступать информация от общественных наблюдателей, которых подготовила «Единая Россия». В центре дежурят координаторы и юристы.





«Наши наблюдатели уже вышли на дежурство и будут на избирательных участках все три дня. Главная задача команды в ситуационном центре — координация работы на местах и оперативная помощь. Мы собрали здесь сильную команду специалистов: экспертов и юристов, которые могут четко разъяснить права и обязанности как наших наблюдателей, так и других участников процесса и разрешить любую конфликтную ситуацию», — рассказал первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Новосельцев.