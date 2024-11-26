В больнице Раменского городского округа начал работать новый травматолог-ортопед

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Врач-травматолог-ортопед Раменской центральной поликлиники Азим Аллахкулиев приступил к работе в Раменской больнице 11 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«К травматологу-ортопеду обращаются пациенты с переломами конечностей, растяжениями и вывихами, а также те, у кого проблемы с позвоночником и суставами. Моя задача провести комплексную диагностику опорно-двигательного аппарата, обнаружить патологию, а затем разработать систему эффективных мер, чтобы вернуть или придать правильное положение частям тела», — рассказал Аллахкулиев.
Проблема кадрового обеспечения остаётся актуальной в рамках программы «Модернизация первичного звена». Проект предусматривает организацию медицинской помощи рядом с местом жительства, учёбы или работы граждан, учитывая потребности всех жителей. Благодаря этой программе в Раменской больнице с начала года удалось трудоустроить более 35 специалистов.
Кроме того, предусмотрены меры социальной поддержки для сотрудников:
- ежемесячная компенсация аренды жилья в размере 20 000 рублей;
- компенсация посещения спортивных залов и бассейнов;
- ежемесячная губернаторская надбавка в размере 32 000 рублей;
- выплата молодым специалистам — 15 000 рублей;
- предоставление служебного жилья;
- участие в программах «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;
- участие в программе «Земский доктор»;
- целевые направления и повышение квалификации за счёт работодателя для желающих пройти ординатуру по выбранной специальности.
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