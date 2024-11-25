В Раменском молодежно-подростковом клубе прошли соревнования по жиму лёжа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В Раменском в молодежно-подростковом клубе «Атлет» прошли состязания по жиму лежа. Перед началом соревнований все участники прошли необходимую подготовку, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Благодаря работе ассистентов-страховщиков спортсмены смогли безопасно и плавно снять штангу со стойки, обеспечивая тем самым безопасность и плавность движений. Судьи внимательно следили за соблюдением правил, таких как правильное положение рук на грифе, корректная стартовая позиция и неподвижность во время жима.
Когда прозвучал сигнал «СТАРТ» атлеты с невероятной силой и упорством жали штангу, поднимая её вверх. Во время соревнований были продемонстрированы впечатляющие результаты, и борьба за первое место продолжалась до самого конца.
В результате прошедших соревнований места распределились следующим образом.
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Когда прозвучал сигнал «СТАРТ» атлеты с невероятной силой и упорством жали штангу, поднимая её вверх. Во время соревнований были продемонстрированы впечатляющие результаты, и борьба за первое место продолжалась до самого конца.
В результате прошедших соревнований места распределились следующим образом.
Участники от 14 до 17 лет:
1 место: Клещатников Владимир, собственный вес - 63кг, жим 102,5кг
2 место: Пичурин Михаил, собственный вес - 79кг, жим 105кг
3 место: Рыженко Александр, собственный вес - 62кг, жим 80кг
Участники старше 18 лет:
1 место: Евдокимов Григорий, собственный вес - 65,5кг, жим 80кг
2 место: Глижин Игорь, собственный вес - 82кг, жим 97,5кг
3 место: Антонян Гарник, собственный вес - 84кг, жим 87,5кг
Призеров наградили дипломами и специальными призами.
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Дайана Хусинова