Футбольное поле за 30 млн рублей затопило в Уфе за день до старта первенства ФНЛ

10 июля 2026, 18:06

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Уфе на стадионе «Нефтяник» за день до старта сезона первенства ФНЛ затопило футбольное поле с итальянским искусственным газоном стоимостью 30 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.