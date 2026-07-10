Футбольное поле за 30 млн рублей затопило в Уфе за день до старта первенства ФНЛ
В Уфе на стадионе «Нефтяник» за день до старта сезона первенства ФНЛ затопило футбольное поле с итальянским искусственным газоном стоимостью 30 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, дренажная система не выдержала нагрузки и вышла из строя. Подобная ситуация сложилась в 2017 году, уже тогда специалисты говорили о необходимости модернизации покрытия и дренажной системы. В 2020-м на стадионе полностью заменили газон на итальянский, однако поле подтапливало и в прошлом году.
В настоящее время последствия затопления ликвидированы. Первый матч сезона состоится завтра по расписанию.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила два дня провел на втором этаже дома в СНТ «Шахтер», спасаясь от наводнения. Недалеко от садового товарищества мощным потоком прорвалась плотина, после чего местные стали сбрасывать воду в реку. В результате она вышла из берегов и затопила соседние участки.
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