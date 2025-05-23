Футуролог Кононов: Россияне будут жить до 120 лет

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Футуролог, кандидат технических наук и старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов прогнозирует, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет, а в России может достичь 120.
По его мнению, этот рост станет возможным благодаря развитию медицины, повышению уровня жизни, прорывам в робототехнике и искусственном интеллекте.Кононов отмечает, что за последние 100 лет средняя продолжительность жизни уже увеличилась в два-три раза. В будущем новые лекарства и технологии позволят эффективнее бороться с болезнями, а автоматизация транспорта, например, сократит смертность в ДТП, минимизировав человеческий фактор.
Увеличение продолжительности жизни, по словам эксперта, не приведет к дефициту рабочих мест или территорий. Напротив, люди получат больше возможностей для самореализации в профессии и других сферах. Прогресс в медицине и технологиях не только продлит жизнь, но и улучшит ее качество, позволяя людям дольше оставаться активными и продуктивными, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
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Увеличение продолжительности жизни, по словам эксперта, не приведет к дефициту рабочих мест или территорий. Напротив, люди получат больше возможностей для самореализации в профессии и других сферах. Прогресс в медицине и технологиях не только продлит жизнь, но и улучшит ее качество, позволяя людям дольше оставаться активными и продуктивными, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
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Анастасия Хохлова