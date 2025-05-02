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Фёдоров день 3 мая: что нельзя делать супругам и как не навлечь беду на ребенка, народные приметы

Фото: iStock/shanecotee

Фото: iStock/shanecotee

Православные христиане 3 мая чтят память преподобного Феодора Трихина, который в народном календаре получил название Фёдор Неводник. В этот день «Радио 1» расскажет о том, что можно и нельзя делать, а также поделится народными приметами, связанными с Фёдоровым днем.

Фёдоров день: история торжества

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

В Русской Православной Церкви 3 мая вспоминают восемь известных святых и одну почитаемую святыню — Кипрскую икону Божией Матери. Среди святых особенно выделяется преподобный Феодор Трихин, также известный как «Власяничный». Этот святой из Константинополя прославился своими аскетическими подвигами, молитвенной практикой и постоянным ношением грубой власяницы.

Также почитается младенец-мученик Гавриил Белостокский, святой страдалец конца XVII века. Его мученическая смерть вызывает глубокое уважение у миллионов православных христиан.

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Что можно делать 3 мая

В прошлом в день Окликания предков было принято вспоминать усопших родственников, так как считалось, что в это время они стремятся встретиться с близкими. Обязательно накрывали поминальный стол, застеленный белой скатертью, и ставили на него множество блюд, чтобы продемонстрировать изобилие и сытую жизнь.

С 3 мая можно начинать посев моркови, фасоли, тыквы и огурцов на рассаду, однако всё зависит от погодных условий. Святому Феодору Трихину, который при жизни обладал даром чудотворения, молились о хорошем урожае. На стол обязательно ставили хлеб и соль.

Фото: iStock/dulezidar

Что нельзя делать в Фёдоров день

В день Фёдора Неводника нельзя рыбачить, так как в это время рыба мечет икру, и её не следует беспокоить. Именно поэтому день получил такое название — рыба остаётся в своих домах. Женщинам также не рекомендовалось заниматься стиркой или посещать водоёмы, поскольку это могло привести к разладу в семье и плохим снам у детей. Считалось плохой приметой, если супруги спят в мае под разными одеялами, так как это может вызвать ссоры между ними.

Приметы на 3 мая

  • Если на елях в мае много шишек, это предвещает богатый урожай пшеницы.
  • Много шишек на соснах сулит хороший урожай ржи.
  • Гром, прогремевший 3 мая, также считается знаком урожайного года.
  • Если май выдался холодным, сыроватым и пасмурным, то, по приметам, меда будет мало.
  • Цветение мать-и-мачехи говорит о том, что скоро установится теплая погода.
  • Если в этот день активно летают комары, значит, вскоре стоит ожидать потепления.
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«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти
Врач Малиновская объяснила, почему гипертонию называют «тихим убийцей»
02 мая 2025, 10:18

Фото: istock/Nikolai Mentuk

Многие считают, что артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются только пожилые люди. Но на самом деле высокое давление обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков.
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» объяснила, как часто встречается повышенное давление у людей.

«Распространенное обывательское название гипертонии — тихий убийца. Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре — повод для консультации с врачом. В группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом, а также тех, чьи родственники страдают гипертонией. Возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем — все это дополнительные факторы риска.

Собеседница рекомендует при систематическом повышении давления обязательно установить причины, потому что гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей.

«Для обследования при гипертонии необходимо будет обратиться к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы: УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин, а также анализ мочи для определения концентрации микроальбумина», — сказала эксперт.

Артериальная гипертония считается самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например, сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение, заключила Ольга Малиновская.

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Мошенники стали красть деньги под видом получения бесплатных ключей от домофона
02 мая 2025, 06:18

Фото: iStock/Olga Shefer

Мошенники массово атакуют россиян, используя схему с «бесплатными ключами от нового домофона». Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Злоумышленники звонят жертвам с неизвестных номеров, утверждая, что в их доме меняют систему доступа, и для получения ключей требуется сообщить код из SMS.

«Бесплатный комплект ключей к домофону якобы можно получить только в течение дня, назвав код из СМС-сообщений, который приходит на мобильный телефон во время разговора со злоумышленниками», - уточнил собеседник ТАСС.
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После получения кода аферисты получают доступ к аккаунту «Госуслуг» и представляются сотрудниками Роскомнадзора или Росфинмониторинга. Они убеждают жертв, что на их имя оформлена поддельная доверенность, и для «защиты средств» нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет».

Основными целями данного метода аферистов становятся пожилые люди.

Правоохранители призвали граждан прерывать разговоры с незнакомцами, требующими передачи кодов, и игнорировать предложения «бесплатных услуг» по телефону. Особое внимание советуют уделять звонкам, связанным с ЖКХ или техническими работами в доме.

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#жкх
#деньги
#мошенники
#пожилые люди
#счёт
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Антисанитария на дачном участке грозит для россиян штрафом до 50 тысяч рублей
Юрист Билялова: россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей за антисанитарию на даче
02 мая 2025, 05:13

Фото: iStock/Anastasiia Babakova

Российских дачников могут начать штрафовать за нарушения, связанные с мусором, неприятными запахами, порчей земли и содержанием животных. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Анастасия Билялова.
Основная цель нововведений — ужесточить контроль за экологическими и санитарными стандартами на дачных территориях. Размер штрафов варьируется в зависимости от тяжести нарушения: от 100 рублей за незначительные санитарные недочеты до 50 тысяч рублей за организацию свалки на участке.

За нецелевое использование земель, например, разведение коров или лошадей на садовых участках, также могут привлечь к ответственности.

Если кадастровая стоимость земли определена, штраф составит от 0,5% до 1% кадастровой стоимости (минимум 10 тыс. рублей), а если стоимость не определена — от 10 до 20 тыс. рублей.

Порча почвы из-за неправильного применения пестицидов или отходов животноводства обойдется нарушителям в 3–5 тыс. рублей, а несоблюдение норм по утилизации бытовых отходов может привести к штрафу в 2–3 тыс. рублей.

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Стало известно о подорожании авто после 1 мая из-за пересчета утильсбора
Юрист Воропаев: авто в России могут подорожать до 30% из-за нового расчета утильсбора
02 мая 2025, 04:48

Фото: iStock/Domepitipat

С 1 мая в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, что может привести к росту цен на автомобили на 20–30%. Об этом агентству «Прайм» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
«Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС», — объяснил эксперт.
Согласно новому порядку, утильсбор будет рассчитываться по формуле, учитывающей среднюю стоимость транспортного средства из справочника Минпромторга.

Воропаев пояснил, что формула включает УСед (сумма рассчитанного утилизационного сбора в соответствии с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств), Рс (средняя стоимость транспортного средства, содержащегося в Перечне автомобилей) и Сз (сумма затрат плательщика утильсбора на покупку транспортного средства до уплаты утильсбора в России), а также Кп (поправочный коэффициент).

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«По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так: Утилизационный сбор = УСед (Рс – Cз) * 0,5», — пишет РИА Новости.
Изменения направлены на устранение схем занижения платежей при ввозе машин через страны ЕАЭС. В Минпромторге рассчитывают, что новые правила повысят прозрачность рынка и сократят серые схемы.

1 мая сообщалось, что Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в столице пойдут снег и дождь, а также начнется сильный ветер до 15 метров в секунду.

Также «Радио 1» передавало, что россиянам перечислили способы сэкономить на такси в майские праздники. Таксисты всегда повышают цены в праздничные дни, поскольку пользуются повышенным спросом в такие периоды. Однако бывает, что перевозчики поднимают стоимость не по объективным причинам

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Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на ​схеме «зарубежных карт» для «обхода» санкций через Telegram
Депутат Немкин: мошенники предлагают создать ложные зарубежные карты через Telegram
02 мая 2025, 03:07

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Мошенники активно предлагают россиянам создавать виртуальные карты через Telegram, якобы для оплаты зарубежных покупок и обхода санкционных ограничений. Для оформления таких карт пользователей просят предоставить личные данные, включая паспортные сведения, после чего выдают фальшивые реквизиты несуществующих счетов. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Для оформления обычно требуется «минимальная» информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников», — пояснил депутат.
По его словам, злоумышленники создают поддельные интерфейсы, имитирующие банковские приложения, где жертвы видят ложный баланс и транзакции. На деле средства либо не зачисляются, либо сразу переводятся мошенникам. Часто схемы направлены на получение реквизитов реальных карт под предлогом их «привязки» или «пополнения», что приводит к полному опустошению счетов.

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Немкин подчеркнул, что передача персональных данных, включая номера телефонов и паспорта, может обернуться оформлением кредитов на имя жертвы или регистрацией на нелегальных платформах. Участие в таких схемах, даже неосознанное, грозит уголовной ответственностью — особенно для молодежи, легко вовлекаемой в «серые» операции за вознаграждение.

Парламентарий призвал избегать сомнительных предложений и использовать только лицензированные платежные сервисы. Любой способ обхода государственных ограничений, по его мнению, должен вызывать подозрения, а заманчивые условия часто скрывают мошенничество.

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