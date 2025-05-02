Фёдоров день 3 мая: что нельзя делать супругам и как не навлечь беду на ребенка, народные приметы

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Православные христиане 3 мая чтят память преподобного Феодора Трихина, который в народном календаре получил название Фёдор Неводник. В этот день «Радио 1» расскажет о том, что можно и нельзя делать, а также поделится народными приметами, связанными с Фёдоровым днем.
Фёдоров день: история торжества
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В Русской Православной Церкви 3 мая вспоминают восемь известных святых и одну почитаемую святыню — Кипрскую икону Божией Матери. Среди святых особенно выделяется преподобный Феодор Трихин, также известный как «Власяничный». Этот святой из Константинополя прославился своими аскетическими подвигами, молитвенной практикой и постоянным ношением грубой власяницы.
Также почитается младенец-мученик Гавриил Белостокский, святой страдалец конца XVII века. Его мученическая смерть вызывает глубокое уважение у миллионов православных христиан.
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Что можно делать 3 маяВ прошлом в день Окликания предков было принято вспоминать усопших родственников, так как считалось, что в это время они стремятся встретиться с близкими. Обязательно накрывали поминальный стол, застеленный белой скатертью, и ставили на него множество блюд, чтобы продемонстрировать изобилие и сытую жизнь.
С 3 мая можно начинать посев моркови, фасоли, тыквы и огурцов на рассаду, однако всё зависит от погодных условий. Святому Феодору Трихину, который при жизни обладал даром чудотворения, молились о хорошем урожае. На стол обязательно ставили хлеб и соль.
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Что нельзя делать в Фёдоров деньВ день Фёдора Неводника нельзя рыбачить, так как в это время рыба мечет икру, и её не следует беспокоить. Именно поэтому день получил такое название — рыба остаётся в своих домах. Женщинам также не рекомендовалось заниматься стиркой или посещать водоёмы, поскольку это могло привести к разладу в семье и плохим снам у детей. Считалось плохой приметой, если супруги спят в мае под разными одеялами, так как это может вызвать ссоры между ними.
Приметы на 3 мая
- Если на елях в мае много шишек, это предвещает богатый урожай пшеницы.
- Много шишек на соснах сулит хороший урожай ржи.
- Гром, прогремевший 3 мая, также считается знаком урожайного года.
- Если май выдался холодным, сыроватым и пасмурным, то, по приметам, меда будет мало.
- Цветение мать-и-мачехи говорит о том, что скоро установится теплая погода.
- Если в этот день активно летают комары, значит, вскоре стоит ожидать потепления.
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Анастасия Хохлова