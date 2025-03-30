ГАИ: в 2024 году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП

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В Госавтоинспекции МВД России сообщили, что в прошлом году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП. Данные ведомства передают РИА Новости.
Как оказалось, в прошлом году произошло свыше 96 тысяч аварий с мужчинами. При этом женщины попадали в ДТП более 18 тысяч раз. В сравнении с 2023 годом, число аварий с мужским полом выросло на 4,5 тысячи случаев. Количество ДТП с женщинами увеличилось на 1,2 тысячи.
Ранее сообщалось о намерении национального автомобильного союза России запретить автодилерам навязывать дополнительные услуги клиентам. Соответствующее письмо было направлено на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
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Иван Мусатов