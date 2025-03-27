В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на опьянение

Фото: iStock/ronstik
С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Документ с детальной информацией опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, информацию из него цитирует РИА Новости.
Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.
Согласно новым требованиям, биологические образцы будут храниться в течение недели для возможного дополнительного анализа.
Документ уточняет порядок получения добровольного согласия на освидетельствование и основания для отказа от процедуры. В проекте документа также указывается пересмотр перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований.
Ранее, 16 февраля, стало известно, что Минздрав России планировал реформировать эти нормы, чтобы повысить точность диагностики опьянения при оказании экстренной помощи.
Читайте также:
«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины
«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
Согласно новым требованиям, биологические образцы будут храниться в течение недели для возможного дополнительного анализа.
Документ уточняет порядок получения добровольного согласия на освидетельствование и основания для отказа от процедуры. В проекте документа также указывается пересмотр перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований.
Ранее, 16 февраля, стало известно, что Минздрав России планировал реформировать эти нормы, чтобы повысить точность диагностики опьянения при оказании экстренной помощи.
Читайте также:
«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины
«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
Мария Моисеева