Галкин* обжаловал в Верховном суде РФ отказ исключить его из реестра иноагентов

Фото: istockphoto/arsenisspyros
Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* добрался до Верховного суда РФ с обжалованием отказа исключить его из данного реестра. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости. Уточняется, что дату заседания пока не назначили.
«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*. Дата заседания не назначена», — приводится комментарий суда.Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключать бежавшего за границу шоумена из реестра иностранных агентов.
До этого сообщалось, что Минюст РФ не нашел оснований для признания жены Галкина* певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — указано в ответе министерства.Читайте также:
Деньги на СВО, настрой против семьи: Первые признания родственников Пугачёвой после её бегства
«Не узнаёт мужа»: что случилось с Пугачевой на Кипре и почему она боится Галкина?*
Иноагент Галкин* спел песни Ротару на мове на свадьбе украинки в Италии
*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Данил Пономарев