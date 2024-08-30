Гамбарян: почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация

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Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н. Маринэ Гамбарян заявил, что практически всем пациентам с болезнью вейперов EVALI необходима госпитализация. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Минздрав сообщил о новой болезни EVALI, вызываемой вейпами и электронными сигаретами. Симптомы заболевания напоминают коронавирусную инфекцию и включают повышенную температуру, слабость, кашель и одышку, а также изменения в легких.
По ее словам, EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95% пациентов с EVALI нуждаются в госпитализации в пульмонологическое или реанимационное отделение, а одной трети больных требуется искусственная вентиляция легких.
Она добавила, что болезнь была официально признана в США в 2019 году на фоне растущей эпидемии вейпинга среди подростков и молодежи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в стране было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализации из-за EVALI, из которых 68 закончились летальным исходом.
По её словам, использование электронной продукции, содержащей безникотиновой или никотиновой, может привести не только к EVALI, но и к поражениям сосудов, сердца и респираторной системы.
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В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет
По ее словам, EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95% пациентов с EVALI нуждаются в госпитализации в пульмонологическое или реанимационное отделение, а одной трети больных требуется искусственная вентиляция легких.
Она добавила, что болезнь была официально признана в США в 2019 году на фоне растущей эпидемии вейпинга среди подростков и молодежи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в стране было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализации из-за EVALI, из которых 68 закончились летальным исходом.
По её словам, использование электронной продукции, содержащей безникотиновой или никотиновой, может привести не только к EVALI, но и к поражениям сосудов, сердца и респираторной системы.
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Дарья Осипова