Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вреде и пользе шоколада

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На фоне предстоящего резкого подорожания шоколада из-за повышения цен на какао-бобы, которое предрекают эксперты, не исключено, что многие россияне задумаются об отказе от сладкого. Насколько вреден или всё-таки полезен шоколад? Чем его можно заменить?
На эти и другие вопросы в разговоре с «Радио 1» ответила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Специалист отметила, что шоколад не является полезным продуктом, но его также нельзя назвать и безусловно вредным. Он содержит различные антиоксиданты, а также приятные компоненты, в том числе ароматические, способствующие поступлению в организм серотонина. В то же время, это достаточно сладкий, жирный и высококалорийный продукт.
В качестве альтернативы шоколаду врач назвала, например, индейку, приготовленную на пару, отметив, что серотонина в ней содержится не меньше, чем в плитке шоколада. Ирина Бережная не рекомендовала использовать различные заменители, изготовленные на основе цикория или сои, так как они не будут полезными продуктами, являясь просто суррогатом.
Тягу людей к жирной и калорийной пище диетолог объяснила историческими и генетическими факторами. По словам эксперта, человечество всегда жило в состоянии дефицита еды.
Чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьёзный удар по поджелудочной железе. Кроме того, шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина, поэтому вскоре человек снова хочет есть.
Шоколад не является пищей: это десерт, удовольствие, и получать его следует в минимальных количествах, сказала в заключение Ирина Бережная. Хорошей альтернативой шоколаду она назвала варенье, причём не магазинное, а приготовленное в домашних условиях, так как там не будет различных вкусовых и ароматических добавок, консервантов, антиокислителей и всего того, что добавляют при промышленном способе изготовления.
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«Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 граммов», — считает врач.
В качестве альтернативы шоколаду врач назвала, например, индейку, приготовленную на пару, отметив, что серотонина в ней содержится не меньше, чем в плитке шоколада. Ирина Бережная не рекомендовала использовать различные заменители, изготовленные на основе цикория или сои, так как они не будут полезными продуктами, являясь просто суррогатом.
Тягу людей к жирной и калорийной пище диетолог объяснила историческими и генетическими факторами. По словам эксперта, человечество всегда жило в состоянии дефицита еды.
«Жирные и калорийные продукты кажутся людям более вкусными и привлекательными. Это работает на генетическом уровне и просто непреодолимо», — пояснила специалист.
Чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьёзный удар по поджелудочной железе. Кроме того, шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина, поэтому вскоре человек снова хочет есть.
Шоколад не является пищей: это десерт, удовольствие, и получать его следует в минимальных количествах, сказала в заключение Ирина Бережная. Хорошей альтернативой шоколаду она назвала варенье, причём не магазинное, а приготовленное в домашних условиях, так как там не будет различных вкусовых и ароматических добавок, консервантов, антиокислителей и всего того, что добавляют при промышленном способе изготовления.
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Александр Бойцов