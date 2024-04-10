Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вреде и пользе шоколада

Сотрудники МВД РФ рассказали о том, что в приложении App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», с помощью которых мошенники похищают данные граждан. Известно, что у фейковых приложений стопроцентное совпадение по цветам и названиям с официальными источниками. К тому же, по данным телеграм-канала управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник киберполиции России», оба приложения имеют искусственно накрученные оценки неизвестных пользователей.