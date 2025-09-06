ГАЗ планирует начать сборку автомобилей «Волга» к весне 2026 года
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Горьковский автомобильный завод планирует к весне 2026 года начать первые этапы сборки и производства автомобилей под легендарным брендом «Волга».
При этом вице-премьер отказался комментировать возможность привлечения китайского технологического партнера для реализации проекта. Выступая перед журналистами, Денис Мантуров уточнил, что озвученные сроки основаны на оперативной информации, поступающей от руководства предприятия:
«Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства».
Вопрос о возможном привлечении китайского партнера к проекту вице-премьер оставил без комментариев. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что проект новой «Волги» разрабатывается ГА.