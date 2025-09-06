ГАЗ планирует начать сборку автомобилей «Волга» к весне 2026 года

06 сентября 2025, 00:09

Фото: Istock/Dima Berlin

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Горьковский автомобильный завод планирует к весне 2026 года начать первые этапы сборки и производства автомобилей под легендарным брендом «Волга».





При этом вице-премьер отказался комментировать возможность привлечения китайского технологического партнера для реализации проекта. Выступая перед журналистами, Денис Мантуров уточнил, что озвученные сроки основаны на оперативной информации, поступающей от руководства предприятия:





«Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства».