«Газпром» собрался возобновить производство на заводах Bosch в Питере

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Заводы немецкого бренда Bosch, переданные под контроль «Газпрома», могут возобновить производство в Санкт-Петербурге в 2025 году. Информация об этом содержится в финансовых отчётах ООО «БСХ Бытовые приборы», передает «Коммерсантъ».
«АО «Газпром бытовые системы» планирует запустить производство стиральных машин и холодильников в 2025 году (на заводах Bosch в Санкт-Петербурге)», — пишет издание.Согласно отчётам, оборудование проходит настройку, а компания уже формирует цепочку поставщиков и тестирует прототипы техники. Уже подготовлена модель расходов и доходов вплоть до 2035 года.
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После ухода Bosch из России заводы в посёлке Стрельна были переданы «Газпрому» по указу президента Владимира Путина. В прошлом году предприятие не выпустило ни одной единицы техники, завершив год с убытком 1,7 млрд рублей.
Эксперты считают, что продвижение продукции под брендом Bosch, несмотря на наличие собственных марок «Газпрома», критически важно для конкуренции с LG, Samsung и китайскими производителями. «Коммерсантъ» отмечает, что официальное возвращение немецкой компании может привести к переходу активов обратно под её управление.
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